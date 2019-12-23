Курс доллара: такого никто не ожидал

Прошлую неделю курс рубля завершил на восходящем тренде. Этому способствовало сразу несколько факторов, в том числе увеличение интереса рынков к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США, а также растущий спрос на рублёвую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.

Так, вечером в пятницу, 20 декабря на торгах Московской биржи курс доллара США составил 62,28 руб., что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 69,05 руб., подешевев на 36,0 коп. При этом в моменте курс доллара снижался до минимальных отметок с 12 июля 2018 года, а единая валюта ЕС опускалась ниже 69,00 руб. впервые с 4 мая 2018 года.

Курс рубля при этом не отреагировал на укрепление на внешних рынках индекса доллара. Так, во второй половине дня пятницы американская валюта перешла к укреплению против корзины шести основных валют и ближе к вечеру подошла к максимумам за последние две недели.

Эксперты считают, что национальная валюта завершила прошедшую неделю укрепляясь к доллару и евро благодаря росту интереса спекулянтов к риску после выхода благоприятной статистики из США, так как данные свидетельствуют, что пока торговая война между Вашингтоном и Пекином не сказывается на американской экономике.

В частности, Елизавета Наумова из Альфа-банка убеждена, что с начала месяца курс рубля солидно укрепился к доллару – более чем на 3%, благодаря снижению градуса напряжённости среди инвесторов после того, как Вашингтон и Пекин всё-таки согласовали первую фазу торгового соглашения.

«Кроме того, росту курса рубля способствует дорожающая нефть, которая выросла более чем на 10% с начала месяца. Всё это очень похоже на новогодний подарок для участников рынков», – подчеркнула Наумова.

Наумова при этом полагает, что поддержку рублю оказывает и приближение пика налогового периода, который в этом месяце приходится на 25 декабря и в рамках подготовки к которому участники рынка продают доллар и евро, накапливая необходимый рублевый кэш.

«Такая динамика может сохраниться, как минимум до конца этого года. По крайней мере, я пока не вижу каких-либо событий, которые могли бы развернуть это движение», – резюмировала Наумова.

С ней согласен Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», по мнению которого, именно продажа валюты экспортерами является основным фактором усиления национальной валюты на фоне снижения ликвидности рынка.

При этом такие уровни курса рубля стали во многом неожиданными. Общий консенсус аналитиков был основан на том, что курс доллара к концу года обычно укрепляется к рублю на фоне сезонных факторов.

Так, Антон Покатович из «БКС Премьер» подчеркнул, что поведение курса рубля сейчас «весьма нетрадиционное».

«Национальная валюта, как и большинство рыночных площадок мира, завершает год вблизи максимумов, – пояснил он. – Сейчас мы наблюдаем за весьма нетрадиционным поведением рубля, который активно укрепляется в конце года, когда спрос на иностранную валюту обычного возрастает и оказывает давление на рублевый курс».

По мнению Покатовича, основным фактором для такой динамики выступает общерыночный оптимизм – 2019 год, как он полагает, участники рынка завершают в состоянии эйфории.

Между тем валютный стратег шведского банка SEB Пер Хаммарлунд отмечает, что высокие процентные ставки и сильные макроэкономические показатели указывают на то, что рубль в 2020 году будет очень интересен с инвестиционной точки зрения.

Агентство Bloomberg, при этом отмечает, что рубль приближается к рубежу 2020 г. в статусе лидера, предлагая международным инвесторам «тихую гавань» на фоне торгового спора между США и Китаем. Опрос Bloomberg, который проводился среди 57 экспертов в начале декабря, показывает, что нацвалюта сохранит свои лидирующие позиции в 2020 г. При этом аналитики HSBC предполагают укрепление рубля на 7% относительно текущих значений. Эксперты этого банка называют рубль «лучом света» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).