На Украине призывают ввести санкции за соглашения с «Газпромом»

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко внесла предложение в раду о введении санкций против компаний страны, подписавших соглашения с «Газпромом» о прямых поставках газа с 2020 года, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на фейсбук политика. Порошенко заявил, что Россия таким образом поддерживает «пятую колонну», продавая ее представителям газ по низким ценам.

Порошенко в частности пишет в соцсети, что «пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок». По его мнению, это «политические контакты, а не коммерческие».

Экс-президент добавляет, что газ «пятой колонне» Россия продает со значительной скидкой, что «подрывает основы украинской государственности». Он также заявил, что решение данной проблемы является «вопросом национальной безопасности».

В этой связи партия экс-президента будет требовать введения санкций против поставок газа из России, а также обсуждения этого вопроса в рамках СНБО.