Названы самые востребованные в России профессии

Лидером ТОП-10 самых востребованных в России профессий стала должность продавца-кассира, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Всероссийского научно-исследовательского института труда.

Уточняется, что исследование проводилось только среди профессий рабочих и специалистов среднего звена. В десятку вошли повар, педагог, юрист, соцработник и медсестра. По данным ВНИИ труда, затруднения с данными специалистами испытывают только 9,5% российских компаний

В ходе исследования было опрошено 26,9 тыс. компаний, а также изучены данные трех наиболее популярных российских сервисов по поиску работы.

Ранее сообщалось, что наиболее востребованными профессиями ближайшего десятилетия станут профессии аналитика, разработчика софта и генетического консультанта. Также по данным сервиса FlexJobs, вырастет популярность медицинских специальностей.