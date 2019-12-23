Нидерланды обратились к России за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к катастрофе малазийского Boeing, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил глава голландского внешнеполитического ведомства Стеф Блок в записке национальному парламенту, передаёт ТАСС.

По его словам, Кабмин Нидерландов обратился к Москве с просьбой о сотрудничестве в расследовании, которое касается воздушного пространства над восточной Украиной. При этом дипломат пообещал, что главный законодательный орган страны будет проинформирован о прогрессе по этому очень важному вопросу.

Кроме того, в той же записке, Блок выразил сожаление, что власти РФ не смогли выполнить запрос прокуратуры Нидерландов о временном задержании жителя ДНР Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу MH17.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов обвинила нашу страну в отказе арестовать Владимира Цемаха. Как говорится в пресс-релизе, который был размещён на официальном сайте голландского надзорного ведомства, ранее прокуратура направила Москве просьбу о предварительном аресте и экстрадиции экс-начальника ПВО ДНР. В Нидерландах считают, что тем самым «Россия грубо нарушила Европейскую конвенцию о выдаче».