Объявлены имена лауреатов XV юбилейной Премии «Финансовая элита России 2019»

В этом году премия отметила свой 15-летний юбилей. Официальным партнером авторитетной премии стал Банк ЗЕНИТ – крупный частный банк, работающий 25 лет на российском финансовом рынке и предоставляющий широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Одни из самых современных и развитых предприятий, охватывающих различные отраслевые сегменты, стали лауреатами премии 2019 года. Награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Финансовая устойчивость и надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных, специальных и персональных номинациях за результаты работы и проекты лидеров финансовой отрасли. Рекордное количество наград в этом году было связано с достижениями лауреатов в развитии инновационных технологий и диджитализации бизнес-процессов.

Более 250 человек стали гостями церемонии. Среди них первые лица и руководители ключевых подразделений предприятий банковской сферы, страховых, управляющих, инвестиционных, брокерских, лизинговых, факторинговых компаний, НПФ, члены Оргкомитета премии и представители СМИ. Вели церемонию вручения премии Александра Суворова и Юрий Богданов, ведущие телеканала «Россия 24».

Победителям вручали награды представители Экспертного и Попечительского советов премии, а также авторитетные персоны российского делового сообщества: Финансовый омбудсмен от АРБ, Председатель Попечительского Совета Премии П.А. Медведев, Вице-президент Ассоциации банков России А.А. Войлуков, Вице-Президент ВСС Э.Л. Платонова, Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике в ТПП РФ В.А. Гамза, Президент НРА В.Н. Четвериков, Главный редактор портала «Страхование сегодня» А.А. Веселков, Генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», Заместитель директора АРФГ П.А. Самиев, Руководитель СРО АФД Е.И. Машаров, Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Е.С. Лазарева, Помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, главный редактор портала Finversia.ru Я.А. Арт, Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» П.С. Митрофанов, Директор Ассоциации Развития Финансовой Грамотности А.В. Паранич, Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации М.А. Михайлова, Издатель и Генеральный директор журнала «Банковское обозрение» Д.А. Равкин, Директор банковского Института НИИУ ВШЭ В.М. Солодков.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил в своей речи: «Премия проходит уже в 15-й раз, скоро у нее будет совершеннолетие, а это значит, что весь финансовый рынок развивается, созревает и может называться элитой».

Вице-Президент ВСС Элла Платонова, награждающая лауреатов по страхованию и страхованию жизни, сказала: «Страхование - бизнес, основанный на доверии. Мы доверяем тем и тому - кого и что хорошо знаем. Сегодня мы увидим те страховые компании, которым важно быть в лидерах и быть узнаваемыми. Если страховщики стремятся к лидерству и открытости, значит планируют свой бизнес надолго и, значит, им можно доверять!»

Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов в награждении негосударственных пенсионных фондов подчеркнул: «На рынке НПФ сейчас непростая ситуация и поэтому получить авторитетную награду, подтверждающую качество работы фонда – является ценной поддержкой».

Говоря о лизинговой отрасли Павел Самиев, Генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», Заместитель директора АРФГ отметил: «Лизинг становится все более важным инструментом модернизации реального сектора экономики, особенно малого и среднего бизнеса. Поэтому трудно переоценить роль лидеров лизингового рынка в финансировании экономического роста».

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Персональные номинации»:

Арутюнян Вячеслав Герасимович, Председатель Правления ПАО КБ «Восточный», - «За вклад в развитие гарантийного рынка»

Купринов Антон Эдуардович, Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, - «За личный вклад в развитие рынка кредитования малого и среднего предпринимательства и гарантийной системы».

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Банки»:

ПАО «Совкомбанк» - «Гран-при: банк года»

ПАО «Банк ЗЕНИТ» - «Динамика развития»

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - «Клиентский сервис»

ПАО «Промсвязьбанк» - «Digital банк года для МСБ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - «Мобильное приложение года для бизнеса»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - «Эффективные антикризисные коммуникации»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Страховые компании»:

Страховой дом ВСК (САО «ВСК») - «Гран-при: страховая компания года»

ООО «Абсолют Страхование» - «Финансовая устойчивость и надёжность»

IBG (АО «Страховая бизнес группа») - «Компания года по страхованию автодорог и транспортной инфраструктуры»

ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» - «Цифровой сервис года»

ООО «ПРОМИНСТРАХ» - «За активную позицию в финансировании завершения проблемных объектов долевого строительства»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Страхование жизни»:

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» - «Компания года в сфере страхования жизни»

АО «МетЛайф» - «Финансовая устойчивость и надёжность»

ООО «СК «Ингосстрах - Жизнь» - «За значимый вклад в развитие страхования жизни в РФ»

ООО СК «БКС Страхование жизни» - «Цифровая платформа года»

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» - «За быстрый старт»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Управляющие Компании»:

АО «Сбербанк Управление Активами» - «Гран-при: управляющая компания года»

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» - «Надёжность»

АО «УК УРАЛСИБ» - «Компания года в сфере управления ОПИФ»

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» - «Компания года в сфере управления пенсионными активами»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Инвестиционные и брокерские компании»:

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» - «Гран-при: инвестиционная компания года»

«Брокерская компания «РЕГИОН» - «Компания года на рынке облигаций»

Лауреаты премии 2019 в подгруппе «Финансовые услуги»:

Finbridge - «Эффективные инвестиции»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе Forex:

ООО ВТБ Форекс - «Гран-при: Forex-дилер года»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Негосударственные пенсионные фонды»:

АО «НПФ Сбербанка» - «Гран-при: НПФ года»

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд - «Надёжность»

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд - «Клиентский сервис»

АО НПФ «Ренессанс пенсии» - «Выбор №1 международных компаний по администрированию корпоративных пенсионных программ»

АО «НПФ «Волга-Капитал» - «20 лет успешной работы на пенсионном рынке»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Лизинговые компании»:

АО «Сбербанк Лизинг» - «Гран-при: лизинговая компания года»

ООО «Альфа-Лизинг» - «Компания года в сфере автолизинга»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Факторинговые компании»:

ПАО «Банк ЗЕНИТ» - «Надёжность»

Лауреаты премии 2019 года в подгруппе «Специализированные компании»:

БАНКИ.РУ - «Финансовый супермаркет года»

Стратегические рейтинговые партнеры премии - ведущее рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-решения». Агентство БизнесДром -Аналитический партнер премии.

Премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной поддержкой в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Ежегодно рекламно-информационную поддержку премии оказывают не менее 50 отраслевых и профильных СМИ, ассоциаций и ведомств.

Gift-партнерами премии стали ювелирная студия «Морская» и мастерская «Bezloska».

Справка:

Объединенная итоговая премия в области финансов «Финансовая элита России» вручается ежегодно с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, микрофинансирования, аудиторских и консалтинговых услуг. В 2019 году премия отметила 15-летний юбилей.

Контакты: (495) 508-0240 www.finelita.ru press@finelita.ru #финэлита