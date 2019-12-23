Погода пойдёт на резкий разворот

Декабрьская погода, которая может войти в историю, как самая тёплая за всю историю метеонаблюдений, в последнюю полную рабочую неделю этого года пойдёт на разворот. По прогнозу синоптиков, сразу в нескольких российских регионах климатическая обстановка существенно поменяется.

Прогноз погоды на 7 дней в Приморье

Так, в ближайшие 7 дней развернётся погода в Приморье, где с начала первого зимнего месяца календарной зимы держались аномально высокие температурные показатели. Как обещают метеорологи, до выходных морозы станут здесь крепчать почти в ежесуточном режиме. В частности, в тёмные время суток столбики погодных градусников местами будут опускаться до минус 15-20, а в горных районах Приморского края – до минус 25-30.

По словам метеорологов, такой резкий погодный разворот стал возможным, благодаря антициклоническим воздушным массам из Сибири, которые уже в ближайшие дни накроют не только всё Приморье, но и весь Дальневосточный федеральный округ. Например, очень холодно будет на юге Дальнего Востока, где, по прогнозу синоптиков, ночью ожидается минус 34-36, а днём около 25 градусов ниже нуля.

Погода в Сибири и на Урале

Мощное похолодание ожидается в ближайшие дни также в Сибири. Так, по прогнозу синоптиков, на юге Западной Сибири во вторник и среду термометры покажут минус 11-17. При этом в Кемерово, Томске и Новосибирске выпадет сильный снег, возможны метели и заносы на дорогах. В Иркутске морозы всё из-за того же сибирского антициклона будут более суровыми – минус 30-32. Холодно в ближайшие 7 дней также на юге Урала – здесь в ночные часы воздух будет остывать до минус 20-25.

Прогноз погоды на 7 дней в СПб

В Санкт-Петербурге пока тепло, идёт весенний дождик, а воздух прогревается до плюс 4-6. Как обещают метеорологи, такая погода будет держаться в городе на Неве почти до конца рабочей недели. В ночь на пятницу, 27 декабря погодная обстановка в Северной столице развернётся с плюсового температурного фона к минусовому – ожидается 1-2 градуса ниже нуля.

Днём в пятницу в СПб выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 2-3. В субботу и воскресенье в Санкт-Петербурге будет пасмурно, поднимется сильный ветер. Поэтому при тех же минус 2-3 будет ощущаться гораздо прохладнее.

Погода в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

В Москве, по прогнозу синоптиков, в начале этой недели погода продолжит бить многолетние климатические рекорды. Так, сегодня воздух в российской столице прогревался до плюс 8. Таким образом, пал температурный максимум от 23 декабря 1948 года – более 70 лет назад, когда страной руководил Иосиф Сталин, столбики термометров поднимались до плюс 5,8.

Примерно такая же погода сохранится в Москве и во вторник, 24 декабря. Но как обещают синоптики, уже в среду, 25 декабря немного похолодает ‒ в течение суток температура будет колебаться от 1 до 5 градусов выше нуля, но и это будет аномально тело.

В четверг, 26 декабря влажный атлантический циклон наконец-то покинет границы московского региона, вместе с ним уйдёт и тепло, а погода пойдёт на резкий разворот. Вечером в четверг уже будет около нуля, в пятницу днём – минус 2-3. В субботу подморозит до 4 градусов ниже нуля, а в воскресенье – до минус 6. При этом ожидается выпадение снега, который, предположительно, образует в столице небольшой снежный покров.