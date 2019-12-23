Вход/Регистрация Подписка

Погода пойдёт на резкий разворот

Москва, 23.12.2019
  • Погода пойдёт на резкий разворот

Василий Кузьмиченок/ТАСС

Декабрьская погода, которая может войти в историю, как самая тёплая за всю историю метеонаблюдений, в последнюю полную рабочую неделю этого года пойдёт на разворот. По прогнозу синоптиков, сразу в нескольких российских регионах климатическая обстановка существенно поменяется.

Прогноз погоды на 7 дней в Приморье

Так, в ближайшие 7 дней развернётся погода в Приморье, где с начала первого зимнего месяца календарной зимы держались аномально высокие температурные показатели. Как обещают метеорологи, до выходных морозы станут здесь крепчать почти в ежесуточном режиме. В частности, в тёмные время суток столбики погодных градусников местами будут опускаться до минус 15-20, а в горных районах Приморского края – до минус 25-30.

По словам метеорологов, такой резкий погодный разворот стал возможным, благодаря антициклоническим воздушным массам из Сибири, которые уже в ближайшие дни накроют не только всё Приморье, но и весь Дальневосточный федеральный округ. Например, очень холодно будет на юге Дальнего Востока, где, по прогнозу синоптиков, ночью ожидается минус 34-36, а днём около 25 градусов ниже нуля.

Погода в Сибири и на Урале

Мощное похолодание ожидается в ближайшие дни также в Сибири. Так, по прогнозу синоптиков, на юге Западной Сибири во вторник и среду термометры покажут минус 11-17. При этом в Кемерово, Томске и Новосибирске выпадет сильный снег, возможны метели и заносы на дорогах. В Иркутске морозы всё из-за того же сибирского антициклона будут более суровыми – минус 30-32. Холодно в ближайшие 7 дней также на юге Урала – здесь в ночные часы воздух будет остывать до минус 20-25.

Прогноз погоды на 7 дней в СПб

В Санкт-Петербурге пока тепло, идёт весенний дождик, а воздух прогревается до плюс 4-6. Как обещают метеорологи, такая погода будет держаться в городе на Неве почти до конца рабочей недели. В ночь на пятницу, 27 декабря погодная обстановка в Северной столице развернётся с плюсового температурного фона к минусовому – ожидается 1-2 градуса ниже нуля.

Днём в пятницу в СПб выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 2-3. В субботу и воскресенье в Санкт-Петербурге будет пасмурно, поднимется сильный ветер. Поэтому при тех же минус 2-3 будет ощущаться гораздо прохладнее.     

Погода в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

В Москве, по прогнозу синоптиков, в начале этой недели погода продолжит бить многолетние климатические рекорды. Так, сегодня воздух в российской столице прогревался до плюс 8. Таким образом, пал температурный максимум от 23 декабря 1948 года – более 70 лет назад, когда страной руководил Иосиф Сталин, столбики термометров поднимались до плюс 5,8.

Примерно такая же погода сохранится в Москве и во вторник, 24 декабря. Но как обещают синоптики, уже в среду, 25 декабря немного похолодает ‒ в течение суток температура будет колебаться от 1 до 5 градусов выше нуля, но и это будет аномально тело.

В четверг, 26 декабря влажный атлантический циклон наконец-то покинет границы московского региона, вместе с ним уйдёт и тепло, а погода пойдёт на резкий разворот. Вечером в четверг уже будет около нуля, в пятницу днём – минус 2-3. В субботу подморозит до 4 градусов ниже нуля, а в воскресенье – до минус 6. При этом ожидается выпадение снега, который, предположительно, образует в столице небольшой снежный покров.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. 7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой
      В декабре и январе в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия концертов популярных музыкантов. Совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family парк подготовил невероятно горячую программу - с 13 декабря до 7 января каждые выходные на волшебной прозрачной сцене выступят 25 групп и исполнителей.
    2. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    3. Китайские долги назвали главной угрозой для мировой экономики
      В агентстве Moody`s уверены, что китайские корпоративные долги являются крупнейшей угрозой мировой экономике на сегодняшний день, однако не все эксперты согласны с такой оценкой
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама