Предновогодний ночной концерт - Новый год со звездами

28 декабря в проекте «Новый год со звездами» популярнейшие хиты в различных жанрах, инструментальные и вокальные «шлягеры» разных лет в исполнении оркестра «Русская филармония» и звездных солистов создадут настроение волшебства и ожидания чудес. Маэстро Фабио Мастранджело с первых минут покорит искрометной жизнерадостной энергетикой, которой он щедро делится со всеми слушателями! С оркестром выступят блистательная солистка Большого театра Дарья Зыкова, солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев, Детский хор Большого театра России, и специальные гости. И, конечно, всех гостей ждут самые приятные новогодние музыкальные подарки и сюрпризы!



