Гитанас Науседа – президент Литвы обвинил РФ в стремлении «переписать историю». По его мнению, наша страна в последнее время якобы эти усердно занимается. При этом в качестве примера он привёл отрицание Москвой влияния секретных протоколов пакта Молотова–Риббентропа на историю европейского континента», передаёт Sputnik Литва.

«Хочу напомнить, что соглашения между фашистской Германией и СССР привели к последующей оккупации стран Балтии», – пояснил Науседа.

Он также призвал Москву «не забывать уроки, которые необходимо извлечь из истории республики и Европы».

Наша справка

Договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве представителями СССР и Германии не противоречит нормам международного права и договорной практикой государств. Кроме самого договора, был подписан также секретный дополнительный протокол, который содержал разграничение сфер интересов СССР и Германии.

Как считают военные историки, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, нашей стране удалось получить необходимую передышку для подготовки к войне с Германией, а также усилить военную промышленность и увеличить численность армии.