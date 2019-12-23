Прогноз погоды: в Москве будет побит 70-летний рекорд

Декабрьская погода в Москве продолжает бить многолетние климатические рекорды. Например, на прошлой неделе в российской столицы пали температурные максимумы, которые держались почти 140 лет.

Температурные рекорды в Москве

Не станет исключение и наступившая неделя. Так, уже сегодня ближе к 17:00 мск воздух в российской столице может прогреться до плюс 8, что также будет рекордом. Прежний – был установлен 23 декабря 1948 года, то есть более 70 лет назад, когда страной руководил Иосиф Сталин. Тогда столбики термометров поднимались до плюс 5,8.

Примерно такая же погода сохранится и вторник, 24 декабря. Но как обещают синоптики, уже в среду, 25 декабря немного похолодает ‒ в течение суток температура будет колебаться от 1 до 5 градусов выше нуля, но и это будет аномально тело. В четверг, 26 декабря влажные атлантические циклоны наконец-то покинут границы московского региона, а вместе с ними уйдёт и тепло. Поэтому, к концу рабочей недели возможно понижение температурного фона до минус 2-3. В выходные подморозит ещё сильнее – до 6 градусов ниже нуля, пойдёт снег, который, предположительно, образует небольшой снежный покров.

Из архива московской погоды

Согласно данным метеорологов, конце декабря настоящие русские морозы наблюдались в Москве в 19 век. Так, в 1892 году воздух в регионе остывал до минус 36-38. И с тех пор в период с 23 по 24 декабря в Москве температура ниже не опускалась ни разу. В 2018 году 23-24 декабря на московских улицах лежал снег, высота его покрова составляла 24 см, а погодные градусники показывали минус 7-8.

Народный прогноз погоды

23 декабря на Руси почитают память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Наши предки полагали, что если в этот день идёт дождь, то и вся весна будет такой же мокрой и сырой. При этом погоду предсказывали при помощи… зайца. В частности, если косой приходил в сад, то зима обещала быть очень суровой. Кроме того, считалось, что если 23 декабря погода ясная – жди морозов; видны кольца вокруг луны и солнца – будет сильный снегопад; звёзды мерцают – к стуже, а ярко горят – к холодам; облака белые по небу плывут – к морозам; ветреная и сухая погода – предвестник засушливого лета.