Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту

Глава российского государства Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту – президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом, российский лидер фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, президент РФ, войдя в состав, сразу же направился в кабину машиниста, после чего перешёл в один из вагонов, где поговорил с рабочими, которые возводили мост.

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось 18 декабря. Первый пассажирский поезд по новой железной дороге пройдёт уже 25 декабря.