Россия потратит 15 млрд рублей на импортозамещение «Суперджетов»

Около 15 млрд рублей планирует потратить российский Минпромторг на разработку самолета «Суперджет» New «с максимальным импортозамещением», сообщает РБК.

Ожидается, что большинство деталей для нового самолета будет производиться в России, что значится в плане-графике министерства на момент начала декабря.

Уточняется, что ведомство выделяет на этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе SSJ 14,867 млрд рублей. Срок данных работ определен до 2021 года. Информацию о планах по финансированию данного вида работ, а также о заключении контракта до конца декабря 2019 года уже подтвердили в Минпромторге, сообщает СМИ.

Ранее концерн КРЭТ, входящий в корпорацию Ростех, совместно с компанией «Гражданские самолеты Сухого», входящей в ОАК, подписали договор по поставкам опытного образца новой навигационной системы для «Суперджет-100».