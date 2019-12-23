Россияне назвали свои самые любимые телепередачи

Эксперты технологичной исследовательской компании Mediascope в ходе специального исследования выяснили, какие телевизионные передачи россияне считают своими самыми любимыми.
Возглавляет рейтинг телепредпочтений ток-шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», которое регулярно смотрят 8,6% респондентов. На втором месте ещё одно ток-шоу «Мужское и женское» (6,3%). Замыкает тройку лидеров ветеран отечественно ТВ «Поле чудес» (4,7%), передаёт РИА Новости.
В ТОП-10 также вошли «Новости» (совокупно все новостные выпуски на всех телеканалах) – 4,5%, «Спорт» (все спортивные передачи на всех телеканалах) – 3,9%, «Comedy Club/Comedy Women (3,7%), «Вечер с Владимиром Соловьевым» (3,1%), «60 минут» (3%), «ДНК» (2,7%) и «КВН» (2,6%).