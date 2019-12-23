Аналитики пытаются разгадать секрет надежности рубля

За трудные годы рубль прибавил 73%

Как считает большинство экспертов рынка, в условиях торговой войны между США и Китаем одним из наиболее надёжных активов для инвесторов в наступающем году может стать рубль. По крайней мере, таковы выводы, сделанные аналитиками Bloomberg по итогам опроса, проведенного изданием. В общей сложности были опрошены 57 участников рынка.

«Россия пришла к 2020 году с ЗВР более чем на 500 млрд долларов и одной из самых прибыльных в мире валют для carry-trade», – констатирует издание, хотя и подчеркивает, что предшествовал этому достаточно непростой период. Так, еще пять лет назад Банк России отказался от валютных интервенций и перешел к достаточно осторожной политике в области процентных ставок. Это привело к тому, что российская валюта испытала серьёзное давление со стороны дешевеющей нефти и международных санкций.

И все же после периода сильной слабости рубль стал гораздо менее уязвимым по отношению к цене на нефть, констатировали в Bloomberg. Аккуратное отношение к нефтяным сверхдоходам позволило России увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до самого высокого уровня с 2010 года. Кроме того, у страны наблюдается двойной профицит бюджета и текущих счетов, причём оба показателя находятся на самом высоком уровне как минимум за десять лет.

Российская валюта вошла в число самых высокодоходных в 2019 году, прибавив более 7% за девять месяцев, и более 11% — к декабрю. И, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, высока вероятность, что рубль и в 2020 году подхватит тренд текущего года. Сначала инвесторы проявили рисковые аппетиты, сделав ставку на рубль, а затем стали отдавать ему предпочтение в условиях торговой войны США и Китая. За пять лет, с кризисного декабря 2014 года, когда рубль обвалился, он сумел обеспечить инвесторам доходность почти в 73%, следом идет египетский фунт с показателем в 30%.

Важно, указывает аналитик, что отечественная валюта росла даже в августе, который был традиционно сложным для российской экономики. Во-первых, в конце июля сорвались торговые переговоры США и Китая, которые обвалили курс юаня и ударили по курсам валют развивающихся стран. Во-вторых, торговая война привела к серьезному снижению нефтяных котировок – с 65-66 долларов до 56-58 долларов за бочку Brent.

Нефть всегда была фактором поддержки рубля, и несмотря на постепенный переход на налог на добычу полезных ископаемых, российский бюджет все еще будет зависеть от нефти в 2020 году. поэтому падение цен – один из тревожных факторов. Сейчас они вернулись к июльским показателям выше 65 долларов за баррель благодаря нескольким факторам – решению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и промежуточному торговому соглашению США и Китая, которое страны должны подписать в начале января.

После того как было принято решение отказаться от введения взаимных пошлин с 15 декабря, выросли мировые фондовые рынки и укрепился курс рубля в паре с долларом и евро. Если в 2020 году Центробанк продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, а Вашингтон и Пекин смогут договориться по ключевым вопросам, у рубля и в самом деле будет шанс остаться в числе высокодоходных валют, считает Артем Деев.

Доллары не забудьте

«Не думаю, что рубль можно назвать валютой - убежищем от рисков, так как Россия достаточно сильно зависит от экспорта сырья, а значит в случае дальнейшего снижения глобального товарооборота он может потерять часть своей стоимости, – возражает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. – Тем не менее, рубль и отечественные активы выделяются среди прочих валют: в данный момент бумаги по всему миру на сумму в 14 трлн долларов приносят отрицательную или близкую к нулю доходность из-за низких ставок».

Согласно данным Deutsche Bank, европейцы теряют порядка 160 млрд евро в год из-за отрицательных ставок (-0,5%), а банкам крайне невыгодно привлекать деньги населения. Мировые центробанки стараются стимулировать экономический рост через низкие ставки и активные вливания ликвидности, но выигрывают от этого только фондовые активы и долговые инструменты развивающихся стран. ФРС, ЕЦБ и Банк Японии продолжат проводить аналогичную политику и в 2020 году, а значит, основные факторы, способствовавшие укреплению рубля останутся в силе.

В случае если действия ОПЕК+ будут эффективными, а сланцевики действительно снизят производство из-за проблем с финансированием, рост нефтяного рынка окажет рублю дополнительную поддержку: ожидаем курс вблизи отметки 61,30 за доллар и 67,20 за евро, ожидает Иван Капустянский.

Потенциальными рисками, отмечают в Forex Optimum, являются новые серьезные антироссийские санкции и значительное падение нефтяных котировок: из-за операций в рамках бюджетного правила влияние сырьевого рынка на курс снизилось, но все еще остается довольно значительным. Важную роль в формировании стоимости валюты играет экономика страны-эмитента. Экономика еврозоны замедляется и, вероятнее всего, продолжит стагнировать из-за сокращения экспорта в Китай и США, а европейская промышленность будет страдать от демпинга со стороны китайских производителей: в 2019 году товары на 60 млрд долларов не попавшие в США вследствие торговых войн, отправились в ЕС.

Таким образом, заключает Иван Капустянский, укрепляться рублю против евро будет относительно просто. Чего не скажешь про доллар: американская экономика сильна, а значит если российский ВВП будет расти такими же медленными темпами как и в текущем году — ощутимого укрепления курса может и не произойти. Так что желающим защитить свои сбережения стоит рассмотреть, в том числе, и долларовые счета.