Швейцария вывела суда из района строительства «Северного потока-2»

Швейцарская компания AllSeas Group SA вывела свои суда, которые занимались строительством «Северного потока-2», из акватории Балтийского моря, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя компании. Уточняется, что AllSeas Group SA приостановила прокладку трубопровода из-за введенных 21 декабря американских санкций.

Представители компании не стали комментировать, на какой срок может затянуться реализация «Северного потока — 2». Они лишь сообщили, что группа судов, задействованных в строительстве, будет расформирована.

Ранее сенат США проголосовал большинством голосов за оборонный бюджет на 2020 год. Объем бюджета равен $738 млрд, в нем помимо прочего предусматриваются санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» на будущий год.

Напомним трубопровод «Северный поток-2» проект по поставке газа из России проходит по дну Балтийского моря в Германию. Мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год.