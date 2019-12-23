Составлен рейтинг закредитованности регионов России

Агентство РИА «Новости» составило рейтинг самых закредитованных регионов России. Лидерами ТОПА стали Калмыкия, Тыва и Курганская область, чьи жители несут самую большую в стране долговую нагрузку.

Так индикатор долговой нагрузки в Калмыкии достигает 86,2%, в Тыве и Курганской области 76,4% и 72,8% соответственно. В пятерке самых закредитованных регионов РФ оказались Чувашия (70,5%) и Оренбургская область (69,6%).

Регионами, жители которых имеют самые низкие обязательства по выплате кредитов, оказались Ингушетия (9,9%), Крым (13,9%) и Севастополь (15,9%). Также в пятерку наиболее незакредитованных регионов вошли Дагестан и Чечня с показателями 17,9% и 18,7 %.

Эксперты сообщают, что за текущий год суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны составил 227 тыс. руб., прибавив 37 тыс. руб.

В Москве индикатор долговой нагрузки составил 28,9%, в Московской области — 58,9%, в Санкт-Петербурге — 46,7%, в Ленинградской области — 59,5%.