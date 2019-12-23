«Сургутнефтегаз» и «Магнит» тащат «тонкий» рынок вверх

Российский рынок начал неделю с хорошего роста. Так в понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3033,8 пункта. «Долларовый» индекс РТС завершил день на отметке 1535 пункта, прибавив за день 0,74%. Нефть Brent в течение дня подрастала и на 19:00 мск прибавляла около 0,3%. Российская валюта находилась в «боковике» и к указанному времени за один доллар давали 62,2 рубля.

Основным драйвером роста российских индексов стали акции компании «Сургутнефтенгаз», его котировки взлетели в цене на 7,36% до 51,65 рублей за акцию. Тем самым компания побила свой исторический максимум по капитализации. Предыдущий пик эти бумаги демонстрировали в 2006 году.

Спросам пользовались акции компании «Магнит» на фоне заявления банка ВТБ о намерении увеличить долю владения в компании. К концу сессии рост «Магнита» составил 1,3%.

А вот производители металлов не пользовались спросом. Так в аутсайдерах оказались акции «РУСАЛа», падение на уровне -1,01%. На фоне снижения стоимости никеля ГМК «Норникель» потерял в стоимости акций -0,51%. Под давлением находились акции «Новатэка», они потеряли по итогам сессии 1,4%, на фоне недовольства «Газпром» ростом экспортных поставок СПГ в Европу.