Цены на нефть притормозили в росте в ожидании Рождества

Цена на нефть корректируется на отметке до $65 после неудачной попытки восстановить рост, передает Regnum. Как рассказал агентству аналитик «Альпари» Владислав Антонов, стагнация вызвана традиционным затишьем перед большими рождественскими праздниками и никаких новостей за падением не стоит.

Инвесторы слабо реагируют на новости из Китая, который «уже начал крупные закупки сельскохозяйственной продукции у США». Также рынок откликнулся на сообщения о росте количества нефтяных установок в Соединенных Штатах на 18 единиц до 685 шт.

Сегодня, 23 декабря котировки нефть теряют до 0,14% ($65,94). Аналитики ожидают снижения цен на нефть до $65,50 в рамках коррекции пред Рождеством. Покупатели считают критическим для себя уровень $65. В случае еще большего снижения их позиции начнут слабеть. До конца недели ожидается возобновление роста котировок на "черное золото".