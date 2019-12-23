Украина и независимые республики Донбасса договорились об обмене пленными

Борис Грызлов – полномочный представитель РФ в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе – заявил, что Киев и независимые республики Донбасса договорились об обмене пленными.

«Обмен произойдёт уже до конца этого года по формуле «всех установленных на всех установленных», – цитирует Грызлова агентство «Интерфакс». – Также хочу отметить, что представители Украины обещают помиловать и не преследовать освобождаемых лиц».

Информацию о достигнутых договорённостях по обмену уже подтвердили и в Киеве. В частности, Дарья Олифер – пресс-секретарь главы делегации «самостийной» в контактной группе – написала в соцсетях, что договоренность достигнута.

Напомним, лидеры РФ, Украины, Франции и ФРГ во время встречи «нормандском формате» договорились о прекращении огня на Донбассе, разминировании и обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».