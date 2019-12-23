В ЕС прокомментировали запуск движения поездов по Крымскому мосту

В дипломатической службе Евросоюза прокомментировали запуск движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что для этого Россия должна была получить одобрение от Украины.

«РФ завершила строительство железнодорожного участка моста и открывает сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Мы считает, что это ещё одно грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Москвы», - подчёркивается в заявлении, выдержки из которого публикует РИА Новости.

Кроме того, в ЕС считают мост якобы «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря «самостийной».

Ранее сообщалось, что 23 декабря президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту – российский лидер отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом, фактически он запустил движение по этой железнодорожной ветке

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось 18 декабря. Первый пассажирский поезд по новой железной дороге пройдёт уже 25 декабря.