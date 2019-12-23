В России прокомментировали приостановку строительства «Северного потока-2»

Санкции США не сделают невыполнимым завершение строительства газопровода «Северный поток-2», уверен российский сенатор Алексей Пушков, который написал об этом на своей странице в твиттер.

«Сроки сдвинутся, но проект состоится», - поделился мнение сенатор, который напомнил, что в проекте заинтересована не только Москва, но и Берлин верит в успех, несмотря на санкции.

Напомним, 23 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas отвела все свои суда из района строительства газопровода в Балтийском море. Позже в компании рассказали, что группа судов, «задействованная в строительстве, будет расформирована». Из-за данного происшествия пришлось приостановить строительство трубопровода «Северный поток-2».

Ранее сенат США принял бюджет на 2020 год, в котором отдельная статья расходов отведена санкциям российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России по дну Балтийского моря в Германию. Запуск трубопровода планируется на середину 2020 года, а завершение строительства – к концу декабря текущего года.