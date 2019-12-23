YouTube и «Яндекс.Видео» могут быть заблокированы в России

Популярным сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» грозит вечная блокировка на территории РФ. Причина – нарушение закона о пиратстве, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, которое ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, некоторое время назад издательство «Эксмо» обратилось в суд, потребовав удалить с обоих сервисов нелегальную аудиоверсию книги «Задача трёх тел» (Лю Цысинь).

При этом подчёркивается, что Мосгорсуд ещё в начале месяца удовлетворил это требование. Но решение суда выполнено не было, и аудиокнига продолжается находится в свободном доступе на данных ресурсах.

Напомним, согласно законодательству РФ, допускается вечная блокировка ресурса, если он не отвечает на жалобы правообладателя, а тем более игнорирует решение суда.

При первом таком нарушение сервис попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до удаления пиратских материалов. Если зафиксировано повторное нарушение, то правообладатель имеет право потребовать навсегда заблокировать ресурс.

По словам Максима Рябыко – гендиректора Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) – они будут настаивать на вечной блокировке YouTube и «Яндекс.Видео» на всей территории РФ. Кроме того, он подчеркнул, что у АЗАПИ есть претензии к данным ресурсам и по другим книгам.