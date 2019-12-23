Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине. На втором месте с 10% глава политической партии и одноименной парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. На третьем месте с 9% оказался спикер Верховной Рады, прошедший в парламент в качестве главы партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, еще год назад возглавлявшая электоральный рейтинг, опустилась на четвертое место - «политиком года» ее считают 8% опрошенных. Так же продолжают таять ряды поклонников политического таланта экс-президента Украины Петра Порошенко - за него высказались лишь 7% опрошенных.