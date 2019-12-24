В новом году Америка у нас дождется

Неконкурентные методы конкурентной борьбы

Как заявил накануне на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Дмитрий Медведев, действия США по отношению к проекту строительства газопровода «Северный поток-2» — «это абсолютно методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли». В связи с этим он также поручил правительству проработать ответные меры в отношении Соединенных Штатов.

«В этом нет ничего удивительного, но, тем не менее, просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения», — заявил Дмитрий Медведев. Он особо отметил, что все предложенные меры должны быть проанализированы с точки зрения эффективности.

Также премьер уверил присутствовавших на встрече чиновников, что «Северный поток — 2» будет достроен, хотя, конечно, согласно альтернативному варианту проекта, на это уйдет больше времени. «Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту»,— добавил Дмитрий Медведев.

Если посмотреть на статистику ФТС, то станет видно, что по итогам девяти месяцев текущего года США является шестым крупнейшим торговым партнером России, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Можно было бы, конечно предположить, что ответные меры каким-то образом коснутся этих торговых отношений, но на самом деле давить на Вашингтон путем торговых ограничений неэффективно.

Во-первых, объясняет эксперт, при товарообороте 19,4 млрд долларов, Россия для США по своей значимости в качестве торгового партнера сейчас едва-едва замыкает третий десяток стран. Наши торговые связи достаточно слабые по большей части товарной номенклатуры.

За первые три квартала текущего года, несмотря на то, что добыча нефти и газа в США бьет все мыслимые исторические рекорды, ровно 50% от всего объема экспорта России в Штаты формируют именно минеральное сырье (нефть, газ, нефтепродукты), отмечает Илья Жарский. Но если посмотреть на эти поставки в масштабах экономики США, они являются незначительными, их легко заместить, ну и, конечно, учитывая структуру доходов РФ, такие ограничения в первую очередь ударят по нашей стране.

Отказаться от американского импорта, увы, будет тоже довольно сложно: в основном Россия импортирует из Штатов сложные машины и оборудование (38,91%) и продукцию химической промышленности (18,63%). Нужно понимать, говорит Илья Жарский, что если какая-то продукция закупается в США, то, скорее всего, у нее просто нет аналогов, либо их производство невозможно в силу наличия патентных ограничений.

«Я хочу так же обратить особое внимание на так называемый "секретный код", то есть статью импорта, содержание которой не раскрывается в государственных интересах. Так вот объем импорта по этой категории оценивается в 3,25 млрд долларов, это больше четверти всего импорта из США в стоимостном выражении. А если некие товары и услуги приобретаются у главного геополитического оппонента в государственных интересах, то, скорее всего, эти товары и услуги и впрямь незаменимы», – указывает Илья Жарский.

И в Берлине с ответом не спешат

Тем не менее, завершение «Северного потока — 2», после введения новых ограничительных мер США против проекта в последние дни, уже не выглядит делом одного-двух месяцев, как это допускалось еще неделю назад, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В Германии, несмотря на резкие заявления в отношении действий США, видимо, не готовы брать на себя риски и пока не торопятся озвучивать степень своего участия после того, как место строительства покинули суда Allseas. В Берлине, вероятно, рассчитывают на «обоснованные исключения», прописанные в законопроекте по санкциям. В итоге завершать достройку 147 км трубы, возможно, придется самому «Газпрому».

Технические возможности для этого есть – еще в октябре к побережью Германии прибыла трубоукладочная баржа «Фортуна», которая была задействована для укладки 13 км участка газопровода в России, однако скорость выполнения работ будет заметно уступать специализирующимся на этом Allseas и Saipem, обращает внимание аналитик. В любом случае, «Северный поток – 2» будет достроен и сомнений в этом, по словам премьера, нет. Вопрос лишь в сроках – без поддержки партнеров трубопровод может быть сдан лишь во втором полугодии 2020 года.

От этих сроков будет зависеть оценка полученного ущерба и ответных мер, уверен Михаил Коган. Россия объективно может ответить немногим, чтобы не причинить ущерб собственным экономическим интересам, но точечные болезненные меры все же возможны. По принципу зеркальности новые санкции могут затронуть компании из сферы ТЭК, в том случае, если удастся без ухудшения экономики проектов перейти на решения конкурентов американских компаний. Однако ответ, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, последует, когда это будет соответствовать национальным интересам. В любом случае Россия отреагирует.