«Анекдот и безобразие»

Древлян пора поправить

«Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, я с вами согласен», — именно так российский президент прокомментировал обращение к нему известного фермера из подмосковной Истры Олега Сироты, который пожаловался Владимиру Путину на административные барьеры, которые препятствуют ведению бизнеса.

Эмоциональный диалог фермера и президента происходил 23 декабря в Адыгее, на встрече главы государства с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий . Президент, впрочем, выразил уверенность, что реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название «регуляторной гильотины», поможет бизнесу преодолеть административные барьеры.

«Именно поэтому такие распоряжения уже даны, мы же до конца 2020 года, к 1 января 2021 года должны подготовить так называемую гильотину регуляторную, которая должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает и все, что мешает двигаться вперед», цитирует агентство ТАСС Владимира Путина. Надо, заметил он, чтобы министерство сельского хозяйства, вице-премьер, курирующий эту отрасль, «поактивнее поработали именно в своем сегменте, они это знают».

«Для меня самого это удивительно, но так вот десятилетиями все складывалось, десятилетиями еще с советских времен, со времен древлян, я думаю, с тех пор и тянется. Как раз над этим сейчас работаем», — добавил глава государства, который в последнее время часто обращается к российской истории.

Надежда только на гильотину?

Сам термин «регуляторная гильотина» был придуман международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates более 15 лет назад, напоминает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. И за этим красивым обозначением скрывается прозаичная реформа контрольно-надзорной деятельности, конечной целью которой, является создание более благоприятных условий для развития бизнеса. В основе реформы идея о том, что нормативно-правовые акты и законы, могут устаревать и не соответствовать современным экономическим, техническим и социальным реалиям, сдерживая развитие. Можно сравнить этот процесс с необходимостью менять гардероб, по мере взросления и изменения внешних условий.

России, учитывая количество ее политических трансформаций в XX веке, привести гардероб в порядок, точно нужно, полагает Антон Быков. В нем смешалось все, необходимые законы с ненужными, актуальные нормы с устаревшими, и эта путаница естественно стесняет движение экономики и бизнеса. Но при всей необходимости изменений, есть серьезные опасения относительно результатов работы «регуляторной гильотины», ведь по сути это «перестраивание» правил экономической игры.

Для таких серьезных изменений необходимы люди с редким набором качеств честность, искреннее желание помочь малому и среднему бизнесу, и, конечно же, профессиональная компетентность. И так как нет уверенности в том, что все эти качества присущи тем, кто эту реформу будет осуществлять, у российского бизнеса нет b уверенности в том, что в результате ее реализации станет лучше

По большому счету, уверен Антон Быков, бизнесу для развития, необходимы всего две вещи, первая это относительная стабильность правил игры (законы плюс налоги), а вторая это понимание того, что завтра будет лучше чем вчера, то есть наличие очевидных экономических перспектив. По обеим составляющим в России, мы видим явные проблемы, налоги повышаются, при этом каждый раз с обещанием, что это был последний раз, а экономические перспективы, в России видят лишь наши бизнес-гиганты. Так что, изменения в нормативно-правовом поле, даже если они будут правильными, вряд ли будут восприниматься российским малым и средним бизнесом, как повод для наращивания экономической активности, а скорее как очередные изменения правил игры.

Британии до нас далеко

Реформа контрольно-надзорной деятельности – это чрезвычайно объемная работа, которая коснется большинства министерств и ведомств, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Цель реформы: пересмотреть и привести в соответствие с современными реалиями требования к огромному перечню деятельности (предпринимательство, сельское хозяйство, культура, образование и прочее). Для этого в течение года все министерства должны пересмотреть все требования, которые касаются контрольно-надзорной деятельности по их направлению.

Например, в Великобритании работа заведений общепита (рестораны и кафе) регулируются 16 нормами. У нас в стране эта сфера регулируется нормами и регламентами в количестве более полутора тысяч документов. Некоторые нормы давно устарели (например, касательно использования ГОСТов), многие противоречат друг другу или создают серьезные помехи для развития этой сферы. В сельском хозяйстве деятельность регулируется законодательно в части использования Земельного Кодекса, Налогового Кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Трудового законодательства и пр.

А проверками работы не только сельхозпредприятий, но и бизнеса в целом, занимаются более 30 ведомств (начиная от МЧС и налоговой инспекции, заканчивая кадастровой службой). Пересмотр норм и регламентов необходим для облегчения работы людей на местах. От того, насколько качественно и подробно будут пересмотрены все эти нормы, зависит дальнейшее развитие не только экономики, но и других сфер деятельности. Хватит ли на эту работу одного года – зависит от желания чиновников действительно навести порядок в той сфере, где они работают, считает аналитик.