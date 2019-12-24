Украина ищет посредников для транзита российского газа

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что на переговорах по транзиту российского газа в ЕС стороны договорились о привлечении в качестве посредника европейской компании. Посредник должен был бы получать получала российский газ на границе России и Украины.

«К сожалению, не удалось этого достичь, так как эта европейская компания сейчас отказалась. «Но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от «Газпрома» в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и в Украине по цене, которая ниже цены европейской плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», - заявил Витренко.