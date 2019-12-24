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«Газпром» нашел способ увеличить экспорт газа в обход Украины

Москва, 24.12.2019

Несмотря на санкции США «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу в обход Украины, сообщает РБК. Сделать это можно при помощи мощностей сухопутного газопровода Eugal, который построен в целях доставки газа из морской части газопровода «Северный поток – 2». Как заявил глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, запуск Eugal обеспечит полную загрузку «Северного потока – 1».

Топ-менеджер сообщил, что трубопровод сможет поставить недостающие объемы, которые не поступят в Европу из-за ограничений, которые вступили в силу  после победы Польши в суде. Объем недополученного газа составляет порядка 20 млрд кубометров в год.

Оставшиеся 17–20 млрд кубометров «Газпром» сможет поставлять по второму отводу от морского газопровода – NEL, который проходит только по территории Германии.

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