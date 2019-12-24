Курс доллара: названы основные риски для рубля

В понедельник, 23 декабря курс рубля совсем незначительно упал к основным резервным мировым валютам на фоне крайне низкой активности участников рынка незадолго до Рождественских каникул на западных валютных площадках. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 62,26 руб., что всего на 0,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 69,01 руб., подорожав на 4,25 коп.

Как отмечают эксперты, накануне нацвалюта незначительно просела к доллару и евро, так как трейдеры значительно сократили свою активность перед Рождественскими каникулами на западных биржах. В частности, об этом заявил Гельды Союнов из УК «Промсвязь». При этом, по его мнению, торговая активность на российском рынке сохраняется, что видно по динамике ряда «голубых» фишек. С приближением же выходных, как отметил он, волатильность на внутреннем валютном рынке будет снижаться, в то время как повышательная динамика российских акций сохранится на высоком уровне. Кроме того, эксперт предположил, что в последнюю торговую неделю этого года внимание инвесторов переключится с геополитики на более прагматичные вещи.

«Уверен, что рынки будут ждать данных по заказам на товары длительного пользования в США, а также индексов деловой активности в Поднебесной, которые станут известны 31 декабря. В целом же, пока на глобальном рынке мы может наблюдать положительный настрой, который, вероятнее всего, сохранится и в самом начале 2020 года», – резюмировал Союнов.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напоминает, что поддержку курсу рубля продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. Напомним, 25 декабря российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Между тем Артем Деев AMarkets подчёркивает, что российская валюта вошла в число самых высокодоходных в 2019 году, прибавив более 7% за 9 месяцев, и более 11% – к декабрю. И, как полагает он, высока вероятность, что курс рубля и в 2020 году подхватит тренд текущего года.

«После того как было принято решение отказаться от введения взаимных пошлин с 15 декабря, выросли мировые фондовые рынки и укрепился курс рубля в паре с долларом и евро. Если в 2020 году Центробанк продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, а Вашингтон и Пекин смогут договориться по ключевым вопросам, у рубля и в самом деле будет шанс остаться в числе высокодоходных валют», – прогнозирует он.

По прогнозу Ивана Капустянского из Forex Optimum, курс рубля к концу года окажется вблизи отметки 61,30 за доллар и 67,20 за евро.

Потенциальными рисками, отмечают в Forex Optimum, являются новые серьезные антироссийские санкции и значительное падение нефтяных котировок: из-за операций в рамках бюджетного правила влияние сырьевого рынка на курс снизилось, но все еще остается довольно значительным. Важную роль в формировании стоимости валюты играет экономика страны-эмитента. Экономика еврозоны замедляется и, вероятнее всего, продолжит стагнировать из-за сокращения экспорта в Китай и США, а европейская промышленность будет страдать от демпинга со стороны китайских производителей: в 2019 году товары на 60 млрд долларов не попавшие в США вследствие торговых войн, отправились в ЕС.

Таким образом, отмечает Иван Капустянский, укрепляться рублю против евро будет относительно просто. Чего не скажешь про доллар: американская экономика сильна, а значит если российский ВВП будет расти такими же медленными темпами как и в текущем году — ощутимого укрепления курса может и не произойти. Так что желающим защитить свои сбережения стоит рассмотреть, в том числе, и долларовые счета.