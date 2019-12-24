Лизинговая компания «Соллерс-Финанс» начнет работать под брендом Совкомбанка

Совкомбанк приобрел 50% акций лизинговой компании «Соллерс-Финанс» у второго акционера - ПАО «Соллерс», таким образом банк консолидировал 100% акций лизинговой компании. В ближайшее время компания будет переименована под брендом Совкомбанка.

«Совкомбанк является акционером Соллерс-Финанс с 2010 года. За это время мы убедились в высоком профессионализме команды, качестве корпоративного управления и эффективности бизнес-процессов. Учитывая наши лидирующие позиции в автокредитовании, мы видим синергию и потенциал для развития бизнеса компании в составе Совкомбанка», - сказал председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

Как отметили в банке, в составе группы компания станет более интенсивно работать в сегменте легковых автомобилей, где уже выстроены важные компетенции команды Совкомбанка в автокредитовании. Компания продолжит работать со всеми типами клиентов, концентрируясь на автомобилях всех типов и специализированной технике. Все совместные лизинговые программы с ПАО «СОЛЛЕРС» сохранятся и будут продолжены и улучшены.