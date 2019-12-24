Лукашенко предложил помощь на Олимпиаде спортсменам России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил желание помочь российским спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга, на олимпийских играх. Об этом политик сообщил в эфире «Эхо Москвы». Он добавил, что необходимо «садиться и договариваться» федерациям.

«Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», - рассказал Лукашенко, который добавил, что РФ вопросами допинга в спорте «ставят на колени», что несправедливо, поскольку «допинг есть везде».

Политик добавил, что в мире действует политика двойных стандартов, когда за один и тот же проступок следуют различные наказания.

«Посмотрите на некоторых спортсменов, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали», - добавил Лукашенко. Он уверен, что «допинг - это не российское изобретение», следовательно, наказывать нужно отдельных спортсменов, и не принимать меры против «чистых» атлетов.