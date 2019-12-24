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Медвечук сделал важное заявление о российско-украинских отношениях

Москва, 24.12.2019

Виктор Медведчук – депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – сделал важное заявление о российско-украинских отношениях.

По итогам встречи со спикером нижней палаты парламента РФ он Вячеславом Володиным он выступил за восстановление диалога между Москвой и Киевом, передаёт РИА Новости.

По его словам, власти двух стран в интересах простых граждан обязаны восстановить диалог, который был всегда между РФ и Украиной.

«Говорю об этом с болью в сердце с учётом того, что случилось между нашими государствами за последние годы… И, естественно, хочу сказать, что та площадка, которую мы сейчас создаем, площадка по мирному урегулированию в Донбассе будет способствовать, в том числе и задачам восстановления российско-украинских отношений», - резюмировал Медведчук.

Напомним, 24 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с депутатом Верховной Рады, лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Встреча, которая прошла в стенах парламента РФ, была посвящена ходу реализации Минских соглашений.

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