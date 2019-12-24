Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий

Последний месяц этого года, который в целом получился одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой, завершится резким похолоданием.

Угрожающая погода на Урале. Предупреждение МЧС

По прогнозу синоптиков, резко поменяется климатическая обстановка на всей территории Урала. Здесь синоптики уже объявили жёлтый уровень погодной опасности. Так, в Челябинской области вечером 24 декабря и в ночь на 25 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В этой связи региональное Управление МЧС РФ объявило в регионе штормовое предупреждение. Чтобы избежать несчастных случаев спасатели рекомендуют южноуральцам обходить стороной деревья, шаткие конструкции и рекламные щиты. Кроме того, автовладельцев убедительно просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Аналогичная погодная ситуация прогнозируются в Свердловской, Курганской в Тюменской областях. Но там ситуацию ухудшат возможные гололёды и изморозь. Жёлтый уровень погодной опасности также объявлен в ЯНАО и ХМАО. При этом, по прогнозам Гидрометцентра, мощное похолодание в регионах Урала начнётся с четверга, 26 декабря, когда столбики термометров опустятся до минус 15-17.

Мощное похолодание в Сибири

После аномально тёплых дней на большую часть Сибири пожалуют настоящие русские морозы, которые, по прогнозу синоптиков, ударят во второй половине предновогодней недели. В частности, в этот период резко поменяется характер погоды в Новосибирской области. Если в среду, 25 декабря здесь будет всего минус 6, то уже к пятнице, 27 декабря столбики термометров упадут в ночные часы до минус 29-30, в дневные – до минус 25-27.

При этом, как предупреждают метеорологи, в дальнейшем в регионе снова станет теплее. Например, уже в субботу прогнозируется минус 20-22, в воскресенье – минус 14-16. Такая погода сохраниться и в новогоднюю ночь, когда по прогнозу синоптиков, будет минус 16-18 и пойдёт снег.

Предупреждение об ухудшении погодных условий в СПб

В Санкт-Петербурге завтра ожидаются почти весенние плюс 5-6 и будет идти дождь. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в городе на Неве до вечера четверга. В ночь на пятницу, 27 декабря климатическая обстановка в СПб резко ухудшится. Ожидается минус 1-2, что приведёт к гололедице на дорогах. Днём в пятницу в Северной столице выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 2-3. В предстоящий уикенд в Санкт-Петербурге будет пасмурно и морозно. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра. Поэтому при относительно комфортном температурном фоне, который сохраниться в диапазоне минус 1-3, по ощущениям будет казаться гораздо холоднее.

Ухудшение погоды в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни начнёт ухудшаться погода и в Москве. Ещё вчера в российской столице воздух прогревался до плюс 6 и был побит очередной температурный рекорд, а уже завтра будет около нуля градусов. В четверг, 26 декабря влажный атлантический циклон наконец-то покинет границы московского региона, вместе с ним уйдёт и тепло, а погода пойдёт на резкий разворот. Вечером в четверг уже будет около нуля, в пятницу днём – минус 2-3. В субботу подморозит до 4 градусов ниже нуля, а в воскресенье – до минус 6. При этом ожидается выпадение снега.

Рекордные погоды в декабре

Декабрь-2019 не оправдал надежды москвичей на морозную, снежную погоду. Пока за первый месяц календарной зимы среднесуточная температура ни разу не была отрицательной, а в отдельные дни её превышение над нормой достигало более 10 градусов. Как полагают синоптики, у нынешнего декабря есть все шансы стать самым тёплым за весь период наблюдений за погодой. До этого рекордсменом по теплу являлся декабрь-2006 со средней месячной температурой воздуха +1.2. Однако тогда снежный покров установился уже после 19 декабря, и под Новый год в Москве было 7 см снега.

Напомним, накануне температура воздуха в Москве достигла плюс 6,2 выше ноля. По данным Гидрометцентра, это абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений за погодой в российской столице. Это уже третий климатический рекорд с начала зимы-2019/2020. В частности, 18 декабря столбики термометров поднимались до плюс 5,6, а 19 декабря – до плюс 6,5.