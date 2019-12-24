Прогноз погоды в Москве: выпадет ли снег в новогоднюю ночь?

До наступления Нового года осталась всего неделя, а снега в Москве, как не было, так и нет. Да и температурный фон пока значительно выше нормы. Поэтому москвичей и гостей столицы продолжает волновать вопрос, что всё-таки будет с погодой в российской столице в новогоднюю ночь?

Погода в Москве в новогоднюю ночь

По прогнозу специалистов Гидрометцентра, на Новый год в Москве, а также в центральных регионах страны температура скорее всего будет немного ниже нуля, а снег если и выпадет, то вряд ли будет обильным и почти наверняка не образует на почве устойчивый снежный покров. При этом метеорологи предупреждает, что в дальнейшем прогноз на новогоднюю ночь ещё может корректироваться, но пока он мягко говоря, неблагодарный – с боем курантов ожидается почти весенняя погода с малоотрицательным температурным фоном и небольшими осадками в виде мокрого снега.

Синоптики отмечают, что текущее превышение температурной нормы вызвано выносом очень тёплого воздуха с юго-запада. Как поясняют метеорологи, к западу от Москвы расположилась барическая ложбина – область низкого атмосферного давления. Другими словами, направление воздушных масс идёт со Средиземного моря, что и даёт так называемую закачку тёплого воздуха, который мы все последние дни ощущаем.

При этом, по прогнозу синоптиков, температура в ближайшие дни будет постепенно снижаться. Ранее сообщалось, что уже в среду, 25 декабря немного похолодает ‒ в течение суток температура будет колебаться от 1 до 5 градусов выше нуля, но и это будет аномально тело.

В четверг, 26 декабря влажный циклон наконец-то покинет границы московского региона, вместе с ним уйдёт и тепло, а погода пойдёт на резкий разворот. Вечером в четверг уже будет около нуля, в пятницу днём – минус 2-3. В субботу подморозит до 4 градусов ниже нуля, а в воскресенье – до минус 6. При этом ожидается выпадение снега, который, предположительно, образует в столице небольшой снежный покров.

Рекорды погоды в декабре

Декабрь этого года не оправдывает надежды москвичей на зимнюю погоду. Пока за первый месяц календарной зимы среднесуточная температура ни разу не была отрицательной, а в отдельные дни её превышение над нормой достигало 10-11 градусов. Поэтому, по прогнозу синоптиков, у нынешнего декабря есть все шансы стать самым тёплым за весь период метеонаблюдений за погодой. Пока, как напоминают метеорологи, рекордсменом по теплу остаётся декабрь-2006, со средней месячной температурой воздуха плюс 1,2, при норме минус 6,1. Но тогда снежный покров установился уже после 19 декабря, и под Новый год в Москве было 7 см снега.

Напомним, накануне температура воздуха в Москве достигла плюс 6,2 выше ноля. По данным Гидрометцентра, это абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений за погодой в российской столице. Это уже третий климатический рекорд с начала зимы-2019/2020. В частности, 18 декабря столбики термометров поднимались до плюс 5,6, а 19 декабря – до плюс 6,5.

Народный прогноз погоды на 1 января

1 января на Руси почитают память мученика Вонифатия и преподобного Ильи Муромца. Согласно народным приметам: «Каков первый день января, таков и первый день лета». Кроме того, наши предки считали, что если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат – быть морозу; если воробьи нахохлились – жди непогоды; если утром густой иней на деревьях – весь год будет урожайным.