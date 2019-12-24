Прямые иностранные инвестиции в РФ вырастут на 70%

Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – заявил, что объём прямых иностранных инвестиций в РФ по итогам уходящего года существенно вырастет. Это рост, по его данным, составит 70%, передаёт РИА Новости.

При этом Дмитриев напомнил, что в начале года он предполагал, что прямые иностранные инвестиции в экономику РФ в этом году вырастут более чем на 50%.

«Многие тогда сомневались, но сейчас мы видим, что по итогам года этот рост составит примерно 70%», – подчеркнул он.

Как пояснил глава РФПИ, интерес к российской экономике проявляют не только страны Ближнего Востока, но европейские партнёры нашей страны.

А целый ряд стран, таких, как например Монголия и Турция, создают фонды, похожие на РФПИ, чтобы тоже привлекать иностранные инвестиции в экономику», – резюмировал Дмитриев.