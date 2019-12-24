Курс доллара: аналитики Reuters вынесли вердикт рублю

Аналитики Reuters улучшили прогноз курса рубля в сравнении с опросом месячной давности. Традиционный ежемесячный опрос агентства показал, что курс доллара через 12 месяцев составит 64,20 руб., а курс евро 73,20 руб. В предыдущем опросе аналитики ставили на 64,65 и 74,20 руб., соответственно.

Напомним, что эти значения выше ныненшних уровней. Таким образом, эксперты продолжают считать, что рубль ослабнет в следующем году, хотя и не так сильно, как прогнозировалось ранее.

Во вторник курс доллара снижается на 21 копейку - 62,05 руб., курс евро падает на 32 копейки - до 67,71 руб.

Поддержку курсу рубля продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. Напомним, 25 декабря российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

При этом на внешних рынках наступило затишье из-за наступающих Рождественских праздников.