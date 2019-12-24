Сорос контролировал послов США на Украине, - Джулиани

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналу New York заявил, что финансист Джордж Сорос пролоббировал кандидатуры всех четырех последних послов США на Украине. «Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР», - сказал Джулиани.

Ранее Джулиани Джулиани побывал на Украине и провел встречи с двумя экс-генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным и недавно уволенным прокурором Константином Куликом, который вел расследование в отношении газовой компании Burisma Holdings. В этой компании работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Генпрокурор Украины Виктор Шокин в 2016 году возобновил расследование в отношении Burisma Holdings и был уволен по требованию вице-президента США Джо Байдена.

По итогам расследования Джулиани заявил, что национальный комитет Демократической партии США якобы вступил с Украиной в заговор, с целью «уничтожить кандидата Трампа», а бывшая посол США в Украине Мари Йованович дважды солгала в показаниях Конгрессу и не выдавала визы свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов.