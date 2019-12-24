Составлен антирейтинг подарков на новый год

Меньше всего россияне хотели бы получить на новый год сувениры и символы года, говорится в исследовании проекта Hi-Tech Mail.ru. Далее в десятке самых неприятных подарков следуют мягкие игрушки, весы, мыло, календарь, станок для бритья, набор косметики и полотенце, пишет РИА «Новости». СМИ уточняет, что опрос, в котором приняло участие 5,2 тыс. российских пользователей проекта, проводился с 13 по 18 декабря.

Лидерами в списке наименее желательных подарков среди гаджетов стали электрическая бритва, игровая консоль и музыкальная колонка. Также россияне не обрадуются электронной книге, навигатору и робот-пылесосу.

Исследователи выяснили, что 53% участников опроса при выборе подарка ориентируются на предпочтения близких и друзей, 18% формируют список подарков накануне похода в магазин, а 15% и вовсе дарят первое, что попадется на глаза.

При этом 70% респондентов считают, что подарок должен приносить пользу, 11% придерживается мнения, что новогодний подарок должен стать сюрпризом. 9% уверены, что главное - это внимание. Также исследование показало, что 81% респондентов никогда не брал кредит на новогодние подарки.