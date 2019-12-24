Суд ввел новое понятие взятки

В связи с принятием Верховным судом России поправки в постановление пленума Верховного суда «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» в качестве взятки могут теперь расцениваться цифровые права (токены), передает ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что предметом взяточничества могут считаться наряду с деньгами, ценные бумаги, иное имущество незаконное оказание услуг имущественного характера, а также предоставление имущественных прав.

В документе говорится, что имущественные права могут считаться взяткой в случае, если должностное лицо получает в качестве вознаграждения «вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным». Это означает получить возможность требовать от должника исполнения имущественных обязательств в свою пользу, а также получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав.