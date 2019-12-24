Цены на бензин в уходящем году показали минимальный рост за 11 лет

В 2019 году цены на бензин и дизельное топливо росли самыми медленными темпами за последние 11 лет, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата. Уточняется, что, начиная с 1января 2019 года, бензин вырос в цене всего на 1,9%, уступив общему уровню инфляции.

Сдерживающими факторами роста цен послужили меры правительства, среди которых называют действие демпфирующего механизма, который компенсирует упущенную производителями выгоду, сообщают в Минэнерго и ФАС. Подобные меры, а именно демпфер, позволил удержать топливо от подорожания минимум на 15%, заявил глава департамента Минфина Алексей Сазанов.

Также цены на бензин сдерживают рост производства моторного топлива и стабилизация мировых котировок нефти, уверены в Минэнерго. В следующем году также не прогнозируется повышения топливных цен выше инфляции.