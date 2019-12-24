В Крыму ответили на претензии ЕС из-за открытия Крымского моста

Евросоюз выдвигает несостоятельные претензии по поводу открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив, уверен глава крымского государственного комитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев. Он сообщил, что Крым давно стал «законной и неотъемлемой частью России», в этой связи не стоит обращать внимание на различные политизированные заявления Евросоюза.

Кагниев также напомнил, что Киев прекратил с полуостровом железнодорожное сообщение в одностороннем порядке, изолировавшись таким образом от региона. Поэтому, по словам политика, нет смысла обращать внимание на подобные заявления Евросоюза и их формулировки.

Ранее Европейская служба внешних связей выпустила заявление о том, что запуск поездов в Крым с материковой России является нарушением суверенитета Украины и территориальной целостности со стороны РФ.

Напомним, 23 декабря было запущено движение поездов по Крымскому мосту. Запуск осуществил президент России Владимир Путин. Уточняется, что первые поезда отправятся на полуостров 23 и 24 декабря 2019 года.