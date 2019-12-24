Янтарный промышленный кластер: выстраивание отраслевого баланса

Зачем нужен янтарный кластер

Калининградская область — действующий макет России в миниатюре, находящийся под пристальным вниманием российских и зарубежных СМИ, экспертных и рейтинговых агентств. Протестные настроения, социально-экономические тенденции и негативные тренды в силу обособленности анклава развиваются быстрее и далее демонстрируют гражданам России образец настроения, что в нынешних сложных социально-экономических и геополитических реалиях является недопустимым просчетом как для действующей власти, так и для государственных корпораций.

При этом образец частно-государственного и частно-корпоративного сотрудничества и демонстрация успешных практик анклавной территории имеют важное значение для всей России, становятся драйвером позитивных изменений для всех отраслей национальной экономики.

Янтарная отрасль в экономических координатах сегодня составляет не более одного процента валового регионального продукта Калининградской области, при этом идентичность территории, ее мировой бренд и особенности тесно связаны с янтарем — национальным достоянием России.

Наиболее разведанные и качественные залежи янтарного сырья располагаются в балтийско-днепропетровской янтареносной провинции (от Черного моря до Балтики). В Калининградской области находится наиболее старый, ценный, компактно и концентрированно расположенный, неглубоко залегающий янтарный запас — 153,2 тыс. тонн. Основные российские мощности по переработке и производству готовой продукции из янтаря расположены в Калининградской области. Янтарная отрасль представлена 132 компаниями, осуществляющими различные операции с янтарным сырьем и сопутствующей продукцией

Согласно поручению Президента РФ от 13.07.2016 года № ПР-1316 правительство Калининградской области и ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» приступили к созданию янтарного промышленного кластера. 26 марта 2019 года янтарный промышленный кластер включен в реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ и стал первым официальным промышленным кластером Калининградской области.

Создание и развитие янтарного промышленного кластера — важный, регионально значимый проект.

Главная функция кластера — создание цивилизованной, динамично развивающейся янтарной отрасли. Участники кластера — 30 промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей, из которых якорным промышленным предприятием и учредителем кластера является АО «Калининградский янтарный комбинат».

Кластер — это не только производственная кооперация, но и способность, желание договариваться, находить общие пути решения проблем. Кластерная форма — это готовность к публичности, открытости деятельности. На смену конкуренции между предприятиями должна прийти конкуренция за внешние рынки с внешними игроками.

В состав участников кластера входят предприятия и организации, способные последовательно осуществлять полный цикл работ по разработке, внедрению и производству высококачественной продукции.

«Мы создаем кластер не для того, чтобы провести перепись всех иждивенцев, “своих” компаний в отрасли и потом пойти просить особых условий, дарового сырья, субсидий, преференций и прочего. Кластер нужен эффективным компаниям для модернизации производств, выхода на новые рынки, расширения экспорта готовой продукции. Безусловно, есть возможности по снижению совместных затрат в части выставочной деятельности, обеспечению коллективных закупок, но это не самоцель кластера. Мы за выстраивание системных справедливых условий для устойчивого роста отрасли. К нам (в кластер. — Прим. ред.) попасть не так легко. Необходимо соответствовать», — говорит генеральный директор ассоциации «Кластер янтарной промышленности» Антон Федосов.

Ситуация в отрасли

Стратегия развития янтарной отрасли, принятая распоряжением правительства от 15 сентября 2017 года № 1966-р, реализуется уже почти три года. До этого была принята стратегия развития АО «Калининградский янтарный комбинат», и с 2016 г. действует торгово-сбытовая политика. Основная цель отраслевой стратегии — обеспечить переработку на территории Калининградской области 70% добываемого янтаря.

C 2017 года также действовал единственный крупнооптовый экспортный контракт на поставку 680 тонн сырья в Китай, который реализован почти полностью в части отгрузки сырья, но не реализован в части переработки 50% сырья от партии на территории Калининградской области.

Индекс цен на янтарь-сырец Amber stock 442, долл. США (средняя цена за 1 кг) 2011–2019 гг.

В результате крупных отгрузок сырья напрямую в Китай в 2019 году мировые цены на янтарь снизились на 50%, начался импорт готовой продукции из калининградского янтаря из Китая в Россию. В итоге производителям купить янтарь нужной фракции, добытый комбинатом, по цене, качеству и срокам поставки выгоднее у китайских партнеров и перекупщиков, активно работающих на Санкт-Петербургской бирже, чем на комбинате.

Сегодня стоимость полуфабриката, произведенного из янтаря в Калининградской области в Китае, равна стоимости сырца комбината по прайс-листу или сопоставима с ней. А цена более низкого по качеству украинского сырья на рынке почти сопоставима с более ценным российским. Данная ситуация обусловлена разбалансированностью сбытовой политики добывающего и производящего секторов.

Становится также очевидным, что очередной крупнооптовый экспортный контракт на сырье может усугубить ситуацию для отрасли настолько, что вместо развития, новых рабочих мест, пополнения налоговой базы Россия получит стагнирующую, проблемную отрасль.

Ловушка одного покупателя

Китай — ключевой рынок потребления сырья и готовой продукции из янтаря. При этом система пошлин и иных мер направлена на поддержку сырьевой политики и делает неконкурентоспособной по цене продукцию из янтаря, произведенную в России.

На сегодня импортных пошлин на вывоз янтаря в России не существует, как, к примеру, на нефтепродукты, а на готовую продукцию существуют ввозные пошлины в Китай, который является ключевым рынком сбыта как сырья, так и готовой продукции. Готовая продукция с янтарем, ввезенная в Китай, облагалась пошлинами в размере до 63% совокупно. При этом ввоз сырья — до 23%. В 2019 года ситуация с пошлинами улучшилась, но на протяжении действия крупнооптового экспортного контракта поставлять готовую продукцию на основные рынки сбыта было невыгодно.

Естественное преимущество России в виде самых ценных, крупных, компактно и неглубоко залегающих запасов янтаря-сукцинита возрастом свыше 40 млн лет стремительно утрачивается на фоне планов Украины и Польши по легальной добыче. Такие же планы обнародовал и Белоруссия, но до практической реализации декларации не дошли. При этом и на Украине, и в Польше уже ведутся подготовительные работы и добыча.

В современном экономическом и технологическом мировом устройстве наличие сырьевых запасов не является определяющим фактором глобальной конкурентоспособности. Несмотря на наличие более 90% мировых запасов янтаря в Калининградской области, конечная прибыль остается у мировых компаний и корпораций, способных создавать добавленную стоимость за счет создания нематериальных активов (бренд, дизайн, мода), глубокой переработки сырья и повышения качества и уровня производственных технологий.

«Дизайн создает будущее. Все, что мы видим вокруг, — это дизайн и создано дизайнерами. Те компании, кто начнет развивать свои марки за счет дизайна, развивать коллекции как отдельные дизайн-концепции, станут развивать дизайнерскую философию и имя марки для конечного потребителя, заберут этот рынок и будут формировать его лицо», — говорит бренд-менеджер и соучредитель компании Baltic Design Макс Кузнецов.

За счет модернизации производств обрабатывающий сектор янтарного промышленного кластера показывает устойчивый двухлетний рост на 20% в среднем. Есть компании, показывающие феноменальные темпы, доходит и до взрывного роста на 500–600% в год.

Это компании, которые способны нащупать рыночные ниши, четко рассчитать рентабельность производства, те, кто сделал ставку на дизайн и добавленную стоимость не от сырьевой составляющей. В 2019 году рост участников обрабатывающего кластера произошел за счет ювелирного сегмента.

«В наших программных кластерных документах стоит цель утроить показатели обрабатывающего сектора к 2027 году. Нашему кластеру на Правой набережной удалось добиться утроения к предыдущим годам за последний квартал 2019 года. Покупатель голосует рублем, долларом и юанем, единственная оценка нашей работы — это рост экспорта и продаж готовых изделий», — говорит создатель ювелирного бренда DARVIN Вячеслав Дарвин, соучредитель янтарного промышленного кластера.

При этом сегодня сокращается сектор добычи, как в стоимостном, так и в экспортном, а также в добычном показателе. В 2019 году добыча сократилась на 50 тонн, хотя с 2016 года ее темпы наращивались.

Один из существенных отраслевых дисбалансов — длительное становление рынка покупателя. С 2016 года стремительно росли темпы добычи янтаря, при этом диверсификация покупательского спроса на мировом рынке не проведена. Мировая архитектура янтарной отрасли сейчас выглядит крайне неутешительно для создателей добавленной стоимости и для национальных представителей рынка: добыча в Калининградской области, Украине и Польше, производство в Китае, Польше и Литве, сбыт на текущий момент исключительно в Китае.

В данной модели места для производителей, создателей инновационной продукции в России просто не останется, а те прибыли и показатели, которые были в 2017–2018-м и даже в 2019 году останутся в прошлом и для сырьевого сектора.

Беспрецедентна с точки зрения мирового опыта и процедура объединения активов АО «Калининградский янтарный комбинат» и дочернего предприятия АО «Янтарный ювелирпром», объявленная в 2019 году и планируемая к завершению в 2020-м.

При монополизации рынка одним покупателем единственное следствие, которое возможно, — снижение цен на готовую продукцию и сырье, ужесточение условий по качеству и поставкам.

Факт-прогноз соотношения оборотов секторов добычи и производства готовой продукции янтарного кластера (данные ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области»)

Необходимо учесть, что лицензии на экспорт сырья существуют только у АО «Калининградский янтарный комбинат». При сохранении текущих оптимистических тенденций к 2025 году возможны следующие изменения структуры доходов кластера по добывающему и обрабатывающему секторам.

Обрабатывающий сектор, при сохранении текущих тенденций, к 2025 году превысит по совокупному обороту добывающий сектор. При этом без создания системных условий развития отрасли добиться более впечатляющих показателей на текущий момент невозможно. Важно общее увеличение выручки и дохода, а не изменение структуры по секторам кластера, когда добавленная стоимость переходит либо к добывающему, либо к производящему сектору за счет изменения сбытовой политики.

«Мы обратились в региональное правительство и в Минпромторг РФ с предложением ввести заградительные пошлины в 40 процентов на вывоз янтарного сырья. Эта мера необходима для развития национального производственного сектора и позволит выровнять мировые перекосы», — считает президент СРО «Янтарь» Илья Емельянов.

Конец пуско-наладочных работ

С 2015 года велись активные дискуссии и обсуждения о развитии янтарной отрасли. Фактически благодаря государственной корпорации «Ростех», благодаря АО «Калининградский янтарный комбинат», благодаря поддержке правительства Калининградской области появилась янтарная отрасль в ее нынешнем виде и состоянии. Введены электронные торги на бирже Санкт-Петербурга, в значительной мере ликвидированы криминальные аспекты по нелегальной добыче на суше и на море. Создан отраслевой ОКВЭД, сформирован и зарегистрирован в реестре Минпромторга РФ Кластер янтарной промышленности Калининградской области. Ежегодно проводится янтарный экономический форум, ставший знаковым событием для янтарной отрасли в России.

Остались и вопросы, которые возможно решить только при демонстрации образца частно-государственного и частно-корпоративного сотрудничества.

К ним относится появившаяся в наследство от крупнооптового экспортного контракта схема офтейкерского контракта по принципу «бери или плати», необходимого для модернизации добычного сектора. Очевидно, что инструмент, подходящий для экспорта сырья, совершенно не подходит для производителей. В 2018 году пять кластерных компаний прошли по этой схеме и потерпели серьезные убытки. Складские запасы сырья, оставшегося от лотов по срезу, до сих пор расходуются предприятиями согласно рыночному спросу.

«В 2018 году мы в складчину участвовали на общих условиях в схеме офтейкерского годового контракта по принципу “бери или плати”. Цена в течение года на янтарь менялась на понижение несколько раз, при этом наши условия пересмотрены не были, то есть мы купили на год янтарь за одну цену, а она изменилась уже через месяц после заключения нами договора. Тем не менее, когда изменился НДС с 18 до 20 процентов, мы были вынуждены покрывать эти два процента разницы в налоге», — рассказывает директор ООО «Сувениры Балтики» Василий Симонов.

Сегодня производители находятся в таких же условиях, как и крупнооптовые экспортные покупатели сырья, при этом они вынуждены заключать договоры фьючерсного характера, без понимания того, что приобретается. В этих условиях планировать производственный цикл или выстраивать стратегическое развитие предприятий невозможно.

Сюда же стоит отнести и приобретение сырья по срезу для производителей, а также на текущий момент, нерешенную задачу по отсмотру сырья перед его приобретением покупателями. Сегодня отрасли как никогда необходим умный гибкий формат договоров для производителей.

Особое внимание производители уделяют проблеме ввоза-вывоза готовой продукции из янтаря, которая произведена на территории Калининградской области.

«Логистика янтарных изделий с драгоценными металлами и без по России из Калининградской области сильно осложняется требованиями таможенных органов. Для изделий с драгоценными металлами приходится проходить госконтроль в пробирной инспекции, с предоставлением оригинальных документов происхождения этих металлов, а затем полученные заключения предоставлять в таможню. Для изделий из янтаря приходится предоставлять документы происхождения всех составляющих изделий в торговую палату, например нитки, пластиковые замки и так далее, а также предоставлять все данные, от покупки сырья до готовых изделий, в момент начала производства. Это очень затрудняет и ограничивает работу, так как нам приходится контролировать своих поставщиков, чтобы они делали таможенные документы на продукцию, которую мы у них покупаем, или делать такие документы самим, если мы приобретаем любые комплектующие этих изделий в любых других частях РФ. Для ввоза в область шаров из аметиста приходится делать таможенную идентификацию, для того чтобы потом, собрав колье из янтаря с аметистом, вывезти их из области. Часто таможенные органы отказываются делать эту идентификацию. Надо предоставить таможенную декларацию на нитки, на которые надеты эти бусины. Кроме того, если уже проданная продукция приходит возвратом от покупателя из России, на нее тоже надо делать таможенную идентификацию, иначе продать ее опять российскому заказчику за пределами области будет невозможно. Любое перемещение товаров за пределы области связанно с большими сложностями и существенными временными затратами, так как процесс прохождения всей процедуры может длиться до двух недель, а за это время у заказчиков уже могут поменяться планы», — делится коммерческий директор Sunstone Silver Клим Богданчиков.

Несмотря на существующие проблемы, сегодня можно констатировать, что базовые фундаментальные условия для развития и роста созданы. Необходимо найти правильный баланс отраслевых интересов и приступать к реализации намеченных планов.

Площадки кластера

В соответствии с соглашением о создании янтарного промышленного кластера Калининградской области между областным правительством специализированной компанией, управляющей янтарным кластером, основными площадками кластера являются:

— промышленная площадка комбината, которая специализируется в рамках кластера на технологиях добычи;

— площадка «Коврово» выполняет функцию концентрации калининградских переработчиков и создания технопарка для местных производителей и переработчиков для расширения масштабов янтарного кластера и максимального переноса процесса создания продукции с добавленной стоимостью из янтарного сырья комбината на территории Калининградской области;

— площадка в Калининграде имеет специализацию по выращиванию креативной индустрии и дизайна (fashion net).

Все площадки и центры янтарного промышленного кластера имеют четыре ключевые составляющие:

— существующие производственные мощности и компетенции, планы их модернизации и развития;

— нематериальные активы в виде НИОКР, брендовой составляющей и планы их развития;

— туристско-рекреационный компонент (шоурумы, событийная составляющая, музеи, объекты досугового и торгово-выставочного характера);

— социально-культурный и бытовой комплексы (в форме поселков для специалистов, а также иные объекты соцкультбыта).

В будущем возможны и другие площадки кластера.

Ключевые площадки янтарного промышленного кластера, его резиденты и инфраструктура

Именно эти территории выделены под локализацию производств готовой продукции с иностранными партнерами и являются точками роста и сборки янтарного промышленного кластера.

Отраслевая модернизация

В ближайшем будущем конкурентоспособность компаний будет определяться уровнем их цифровизации. Понимая это, ведущие игроки янтарного промышленного кластера активно внедряют цифровые инструменты. Ключевыми приоритетами модернизации наших предприятий являются следующие сквозные технологии и принципы.

Новые производственные технологии. Передовое производство для нас — это производство, в котором широко используются компьютерные, высокоточные и информационные компоненты, интегрированные с высокопроизводительной рабочей силой, которое создает систему, сочетающую преимущества массового производства, гибко настроенную на необходимый в данный момент объем выпуска и в то же время обладающую высокой степенью кастомизации с целью быстрого реагирования на потребности клиентов. Наибольшего успеха на текущий момент в реализации этих принципов достигла площадка на Правой набережной. Остальные ювелирные производства равняются на этот образец организации деятельности. Главная задача нового производства — исключить человеческий фактор на этапе сортировки, обработки янтарного сырья, работы с драгоценными металлами и камнями.

Технологии виртуальной и дополненной реальностей (VR). Внедрение этих технологий планируется участниками кластера для кастомизации будущих изделий, предметов интерьера, средовых решений с использованием изделий членов кластера. Основная задача технологии — продать коллекции и готовую продукцию на экспорт до начала их материального производства.

Системы распределенного реестра (блокчейн). Технологию планируется использовать для отслеживания конечных покупателей готовой продукции и янтарного сырья. Для каждого изделия, каждой партии сырья должен быть сформирован уникальный токен, позволяющий отследить движение партий по всему миру.

Точки роста и новые рынки

Мировой рынок добычи, производства и потребления янтаря и изделий с ним

Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» за 2018–2019 годы заключила соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, Турцией, Литвой, планируются соглашения с Вьетнамом и Индией, Саудовской Аравией. Каждое соглашение предполагает локализацию производств готовой продукции на территории площадок янтарного кластера.

Каждое направление экспортной деятельности предполагает существенное увеличение объемов сбыта готовой продукции. При этом добавленная стоимость переходит на территорию Калининградской области.

В планах — создание единой товаропроводящей кластерной сети. Для этого отрабатываются форматы единого кластерного мультибрендового магазина. Первый «тренировочный» магазин открыт в Светлогорске в Янтарь-холле. Площадка используется компаниями кластера для отработки единой выкладки, формирования ассортимента готовой продукции, которая продает друг друга.

Сердце кластера — демонстрационная модель эффективной кооперации

Десятого декабря 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов одобрил концепцию использования кластером янтарной промышленности объекта культурно-исторического наследия — Башни Врангеля.

Для кластера Башня Врангеля — некоммерческий испытательно-демонстрационный образцовый полигон кооперации и эффективного сотрудничества всех членов янтарного промышленного кластера.

Объект культурного наследия Башня Врангеля

При поддержке правительства Калининградской области мы планируем создать уникальный центр коллективного пользования для креативной индустрии янтарной отрасли, включающий коворкинг-пространство для дизайнеров, проектировщиков и разработчиков новых видов готовой продукции из янтаря и с янтарем.

Дизайнеры и художники должны иметь возможность найти себе членов команды, спроектировать новые коллекции, прямо в центре изготовить тестовые образцы и даже проверить покупательский спрос, выставив их на продажу в мультибрендовом бутике кластера.

Для нас важно продемонстрировать туристам, гостям Калининградской области весь процесс — от исследований янтаря на материале будущей коллекции международного палеонтологического центра, создаваемого на территории объекта Музеем янтаря, до процесса разработки, проектирования и дизайна новых коллекций и производства шедевров и изделий массового рынка.

Посетители смогут не только посмотреть на весь процесс янтарной отрасли в разрезе, но и поучаствовать в создании и разработке собственных изделий с янтарем. Для этого мы совместно с членами кластера планируем образовательные целевые программы в будущем, 2020 году.

После изготовления изделия гости области смогут получить сертификат на готовое изделие в независимом геммологическом центре отрасли.

Фактически Башня Врангеля — место для апробации новых отраслевых форматов для последующего их тиражирования по России и странам-партнерам. И здесь для этого имеется как формат кластерного мультибренда, так и геммологический центр, шоурум и многое другое.

Место для испытания форматов очень важно и для будущих инвесторов отрасли, ведь, прежде чем тратить серьезные средства на создание товаропроводящих сетей или новых производств, важно посмотреть, как это работает в миниатюре, оценить покупательский спрос и предпочтения.

В будущем мы надеемся создать своего рода интеллектуальную фабрики, производящей коллекции, стартапы и бренды для отрасли.

Подготовлено по материалам пресс-службы ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области»