Экс-глава МИД Франции объяснил, чем больше всего Россия злит Запад

Как рассказал экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин в своей статье для Le Nouvel Observateur, Россия после «поражения» в холодной войне должна была «никому не мешать». Ей отводилась роль скандинавских стран, заявил дипломат. Он уверен, что современный антироссийский всплеск основан на «черно-белых взглядах» в отношении РФ.

«Сегодня уже никто не вспоминает, что российские лидеры проявили солидарность после событий 11 сентября», - добавил Ведрин, который задается в своем материале вопросом, почему именно сегодня отношения с Россией были еще хуже и тревожнее, чем с СССР.

«Мы злимся на них за то, что они остались русскими, но в то же время по-своему европейцами», – пишет бывший французский министр.

Также Ведрин считает, что враждебные выпады против России обусловлены«дерзостью» Москвы, которая «посмела заявить, что наши западные ценности отжили свое, а наши демократии неэффективны».

В этой связи Запад продолжает практиковать политику «крестовых походов», добавляет дипломат. Он призывает понять западных политиков понять, какие именно отношения им нужны с Россией, поскольку черно-белые взгляды, к которым нас постоянно так тянет, ничего не дадут.