Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия

Музыкальные эксперты журнал Forbes составили ТОП-10 богатейших музыкантов уходящего десятилетия. Возглавил рейтинг рэпер и продюсер из США Dr. Dre (Андре Ромелл Янг). Его состояние эксперты издания оценили в 950 млн. долл.

На втором месте с состоянием 825 млн долл. американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт. Среди наиболее популярных её песен – «Bad Blood», «Shake It Off», «Blank Space» и многие другие.

Замыкает тройку лидеров американская певица в стиле R’n’B Бейонсе. За последние 10 лет она заработала 685 млн долл. Далее следуют ирландская рок-группа U2 (675 млн долл.) и американский рэпер Diddy (605 млн долл.), передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

В ТОП-10 самых богатых музыкантов десятилетия также вошли: Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.