Киев возбудил уголовное дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Украинская прокуратура возбудила уголовное производство «по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург - Севастополь» государственной границы Украины через Керченский мост».

«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права» -, заявили в пресс-службе прокуратуры.

25 декабря первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию.