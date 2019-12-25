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Крепкий рубль сыграл на РТС

Москва, 25.12.2019

Российский рынок находится в состоянии ралли. Закрытые европейские площадки, отмечающие католическое рождество, снизили ликвидность торгов на российских биржах. Главным фактором определившим исход торгов стал российский рубль, укрепившийся в течение дня на 0,22% до отметки 61,85 руб. за доллар. Это во многом и определило исход торгов, дав фору индексу РТС. Индекс обновил многолетний пик благодаря укреплению рубля и к концу торгов вырос на 0,24% и составил 1544,12 пунктов. Индекс МосБиржи к концу дня продемонстрировал символическое повышение на 0,01%, достигнув отметки 3030,84 пункта.

Среди лидеров роста оказались акции «М.Видео», показавшие рост на 4,11%, ОГК-2 - 1,35%, ГМК «Норильский никель» - рост 1,33%. Положительную динамику также демонстрируют акции МТС - рост составил 1,29% после сообщение о разработке компанией собственной «умной» колонки и виртуального помощника «Марвина».

Акции «Сургутнефтегаза» раллировавшие в начале недели, ушли в коррекцию. К концу торгов  падение составило -1,91%. Следом шли вниз акции «Газпрома». Они потеряли в течение дня -0,64% на фоне ситуации вокруг «Северного потока-2».

На фоне публикации финансовой отчетности под давлением были акции ВТБ, потерявшие 0,8%. Чистая прибыль банка за январь-ноябрь 2019 года по РСБУ снизилась на 16% до 170,7 млрд рублей.

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