Кудрин назвал решение Путина, которое спасло экономику России

Десять лет назад экономику России спасло решение Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра страны, создать резервные фонды, рассказал экс-министр финансов Алексей Кудрин РИА «Новости».

«Путин единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния», - рассказал Кудрин. Он подчеркнул, что фонды сыграли решающую роль в поддержке экономики в кризисные 2008-2009 годы.

Все организации были созданы благодаря политической воле Путина, подытожил экс- министр. Он уверен, что данные решения спасли и систему социальных расходов, что помогло повысить пенсии и сохранить уровень зарплат даже в период кризиса.

Кудрин напомнил, что в 2008 году Стабилизационный фонд накопил достаточно резервов и был разделен на Фонд национального благосостояния и Резервный фонд, благодаря последнему властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. Полностью Резервный фонд исчерпал себя к 2018 году и прекратил свое существование.