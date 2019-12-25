Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль пробил важную психологическую отметку

Москва, 25.12.2019
  • Курс доллара: рубль пробил важную психологическую отметку

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Во вторник, 24 декабря курс рубля продолжил мощно укрепляться к доллару и евро на фоне активно дорожающих мировых цен на «чёрное золото». Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 61,99 руб., что на 28,00 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте рубль торговался по 61,9425 руб. за доллар - со снижением курса на 2,6 руб. (3,6%) с начала месяца. Таким образом, курс доллара преодолел психологическую отметку ниже 62,00 впервые с 12 июля 2018 года.

Единая валюта ЕС торговалась по 68,75 руб., подешевев на 30,5 коп. В ходе вчерашний сессии курс евро падал до 68,59 руб. – нового минимума с февраля 2018 года. Тем самым за декабрь евро потерял 2,28 руб., а с начала года - больше 10 руб.

Напомним, столь бурный рост курса рубля никто ранее не прогнозировал. Большинство аналитиков были уверены, что в лучшем случае нацвалюта закончит этот год в коридоре 63,00-63,50. Об этом, в частности, говорили эксперты «Сбербанка». Сейчас же специалисты по валютным рынкам объясняют уверенную поступь рубля  активным ростом нефтяных котировок и остаточным спросом на рублёвую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря.

Например, Роман Фролов из Совкомбанка полагает, что курс рубля укрепился на вчерашних торгах, так как предстоящие рождественские каникулы на западных биржах, дорогая нефть и налоговые выплаты подталкивают спекулянтов к более активным действиям. При этом, он пока не уверен, будет ли это носить устойчивый характер или динамика нацвалюты изменится, а рубль вернётся к прежним отметкам.

«Что будет дальше – покажет только время. В целом же можно сказать, что неопределённость и волатильность присутствует на внутреннем валютном рынке из года в год», – отметил Фролов.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», напомнил, что накануне пара доллар/рубль опускалась ниже 61,9 руб., обновив минимум с июля 2018 года, а пара евро-рубль падала ниже 68,6 руб., что стало минимальной отметкой с февраля 2018 года. По его мнению, в пользу укрепления курса рубля вчера играли сразу несколько факторов. Это спрос на рублевую ликвидность, общее укрепление большинства валют EM и дорожающая нефть. Напомним, во вторник стоимость «чёрного золота» сорта Brent обновила максимум с 17 сентября 2019 года.

«Не стоит забывать и то, что вчера большинство западных валютных площадок работали по укороченному графику, а уже сегодня они отдыхают в связи с праздниками. В результате валютные торги на локальном рынке проходили при относительно невысоких оборотах и активности участников. Именно по этой причине они могли необъективно отражать рыночную ситуацию и настроения основной массы игроков», – резюмировал Юрий Кравченко.

Между тем, аналитики Reuters улучшили прогноз курса рубля в сравнении с опросом месячной давности. Традиционный ежемесячный опрос агентства показал, что курс доллара через 12 месяцев составит 64,20 руб., а курс евро 73,20 руб. В предыдущем опросе аналитики ставили на 64,65 и 74,20 руб., соответственно. 

Напомним, эти значения выше нынешних уровней курса российского рубля. Таким образом, эксперты продолжают считать, что рубль ослабнет в следующем году, хотя и не так сильно, как прогнозировалось ранее.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    2. ВСЕ ВЗГЛЯДЫ НА БЮДЖЕТ
      Методичное стягивание государством всех денег из российской экономики закономерно привело к тому, что лишь от него теперь зависит как рост ВВП, так и устранение главных рисков для этого роста — чрезмерного накапливания резервов и зажимания потребительского спроса
    3. Суд и самосуд. Казнить нельзя помиловать Веру Засулич
      Дело Веры Засулич (1878) – это нечто фантастическое, не укладывающееся в рамки. Человек совершает преступление, стреляет из пистолета в петербургского градоначальника Трепова. Трепов, конечно, человек нехороший. И все сочувствуют Вере Ивановне, у которой, правда, привычка грызть ногти. Но чтобы оправдать и отпустить под восторженные вопли толпы, ждущей её как приму у здания суда!? Эта история могла бы стать отличным началом разговора о русском праве
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама