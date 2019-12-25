Курс доллара: рубль пробил важную психологическую отметку

Во вторник, 24 декабря курс рубля продолжил мощно укрепляться к доллару и евро на фоне активно дорожающих мировых цен на «чёрное золото». Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 61,99 руб., что на 28,00 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте рубль торговался по 61,9425 руб. за доллар - со снижением курса на 2,6 руб. (3,6%) с начала месяца. Таким образом, курс доллара преодолел психологическую отметку ниже 62,00 впервые с 12 июля 2018 года.

Единая валюта ЕС торговалась по 68,75 руб., подешевев на 30,5 коп. В ходе вчерашний сессии курс евро падал до 68,59 руб. – нового минимума с февраля 2018 года. Тем самым за декабрь евро потерял 2,28 руб., а с начала года - больше 10 руб.

Напомним, столь бурный рост курса рубля никто ранее не прогнозировал. Большинство аналитиков были уверены, что в лучшем случае нацвалюта закончит этот год в коридоре 63,00-63,50. Об этом, в частности, говорили эксперты «Сбербанка». Сейчас же специалисты по валютным рынкам объясняют уверенную поступь рубля активным ростом нефтяных котировок и остаточным спросом на рублёвую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря.

Например, Роман Фролов из Совкомбанка полагает, что курс рубля укрепился на вчерашних торгах, так как предстоящие рождественские каникулы на западных биржах, дорогая нефть и налоговые выплаты подталкивают спекулянтов к более активным действиям. При этом, он пока не уверен, будет ли это носить устойчивый характер или динамика нацвалюты изменится, а рубль вернётся к прежним отметкам.

«Что будет дальше – покажет только время. В целом же можно сказать, что неопределённость и волатильность присутствует на внутреннем валютном рынке из года в год», – отметил Фролов.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», напомнил, что накануне пара доллар/рубль опускалась ниже 61,9 руб., обновив минимум с июля 2018 года, а пара евро-рубль падала ниже 68,6 руб., что стало минимальной отметкой с февраля 2018 года. По его мнению, в пользу укрепления курса рубля вчера играли сразу несколько факторов. Это спрос на рублевую ликвидность, общее укрепление большинства валют EM и дорожающая нефть. Напомним, во вторник стоимость «чёрного золота» сорта Brent обновила максимум с 17 сентября 2019 года.

«Не стоит забывать и то, что вчера большинство западных валютных площадок работали по укороченному графику, а уже сегодня они отдыхают в связи с праздниками. В результате валютные торги на локальном рынке проходили при относительно невысоких оборотах и активности участников. Именно по этой причине они могли необъективно отражать рыночную ситуацию и настроения основной массы игроков», – резюмировал Юрий Кравченко.

Между тем, аналитики Reuters улучшили прогноз курса рубля в сравнении с опросом месячной давности. Традиционный ежемесячный опрос агентства показал, что курс доллара через 12 месяцев составит 64,20 руб., а курс евро 73,20 руб. В предыдущем опросе аналитики ставили на 64,65 и 74,20 руб., соответственно.

Напомним, эти значения выше нынешних уровней курса российского рубля. Таким образом, эксперты продолжают считать, что рубль ослабнет в следующем году, хотя и не так сильно, как прогнозировалось ранее.