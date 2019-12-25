Лукашенко пообещал, что Белоруссия не пропустит «танки на Москву»

Белоруссия не отойдет в сторону в случае, если кто-либо решит направить танки на Москву, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в эфире «Эхо Москвы». Он подчеркнул, что прямо заявил об этом на последних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России», - рассказал президент Белоруссии. Он также поделился, что задал своему коллеге из России вопрос, «ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут».

Ранее белорусский президент предложил помощь российским спортсменам, незамеченным в применении допинга, на Олимпиаде в Токио. Лукашенко заявил, в отношении употребления запрещенных препаратов сегодня в мире существуют двойные стандарты: многие знают, что некоторые спортсмены запада, пойманные на употреблении допинга, продолжают выступать на международных спортивных соревнованиях.