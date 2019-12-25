На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат профессор Рае Квон Чунг

Рае Квон Чунг (Rae Kwon Chung) – общепризнанный мировой эксперт и один из самых ярких сторонников теории «зеленого роста», член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и почетный профессор Государственного университета Инчхона (Incheon National University, Южная Корея). В 2007 г. в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) он стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия группы по накоплению и распространению более широких знаний об антропогенном изменении климата и созданию основ для мер, необходимых для противодействия такому изменению.

С начала 1990-х годов он занимается вопросами окружающей среды и изменения климата, а также был активным участником Саммита Земли в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в прошлом Рае Квон Чунг руководил министерством иностранных дел и торговли Южной Кореи.

В 2019 г. он дважды выступал в Президентской академии с лекциями для студентов и преподавателей, а также стал научным руководителем программы многопрофильного бакалавриата по устойчивому развитию Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Участие в гайдаровском форуме – бесплатное, регистрация и аккредитация СМИ – до 30 декабря на https://gaidarforum.ru/

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк». Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО «РЖД», группа компаний «Фармстандарт», Johnson & Johnson, Санофи, группа компаний «Новартис», MSD, группа компаний «АКИГ», компания EF Education First. Партнеры – Группа компаний «Просвещение», EY, компания Huawei, АО «РВК», АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал «Россия-24», ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Российская газета», журнал «Инвест-Форсайт», РИА «ФедералПресс». Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, «Профиль». Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект «Сноб», АЭИ «ПРАЙМ», RNS, журнал «Эксперт», «Парламентская газета», «Полит.ру», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «ПРО бизнес», информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, Давыдов.Индекс, журнал «Стратегия», газета «Экономика и жизнь», портал «Эконс», журнал «Государственная служба», TV BRICS.