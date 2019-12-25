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Новогодний подарок малому бизнесу

Москва, 25.12.2019
Правительство готово предложить предпринимателям переходный налоговый режим при росте их бизнеса выше того уровня, при котором применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Все бы хорошо, отмечает эксперт, если бы параллельно не росли ставки и платежи.
#Налоги
#Законодательные инициативы
#Экономика
  • Новогодний подарок малому бизнесу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (справа) на совещании с вице-премьерами РФ в подмосковной резиденции "Горки". Слева направо на втором плане - вице-премьер РФ Юрий Борисов и первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Для компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) по инициативе правительства может быть введен новый переходный налоговый режим после того, как они «вырастают» настолько, что утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН).

«Законопроектом предусматривается законодательное закрепление нового переходного налогового режима для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае если максимальный размер выручки субъекта МСП находится в пределах от 150 млн до 200 млн рублей и (или) средняя численность работников — от 100 до 130 человек», — говорится в сообщении пресс-службы правительство РФ.

Если законопроект будет принят, ставка налога для компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, составит 20%, а для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы — 8%. А при возврате налогоплательщика к параметрам выручки и численности работников, предусмотренных для УСН, он сохраняет право на применение УСН в последующих налоговых периодах.

«Предложение интересное, - соглашается председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, - и я бы его поддержал по двум основаниям. Во-первых, психологически и финансово трудно переходить с УСН при том, что объем бизнеса вырос незначительно, и  это предложение обеспечивает плавность такого перехода. Во-вторых, у многих предпринимателей есть соблазн осуществить дробление бизнеса для сохранения УСН, что приводит к возбуждению уголовных дел. Предложение обеспечивает компромиссное решение, и налогоплательщик остается добросовестным и в правовом поле».

Налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, предложенные правительством, могут стимулировать развитие МСП в стране, но не решают вопросов общего повышения фискальной нагрузки для бизнеса, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Минэкономразвития недавно объявило, что коэффициенты-дефляторы для МСП будут проиндексированы, в результате выплаты по ЕНВД и патентной системе налогообложения вырастут на 4,9% по сравнению с 2019 годом. Также в следующем году увеличатся сборы в Пенсионный фонд (на 10,5%) и ФОМС (на 22,4%). При этом не все ИП смогут зачесть эти суммы при уплате своих налогов на доходы.

С 2021 года будет отменен ЕНВД, который сейчас уплачивают 2,1 млн субъектов малого бизнеса, из них 1,8 млн ИП. Таким образом, отмечает эксперт, все эти предприятия в следующем году столкнутся с необходимостью перехода на другой налоговый режим. При этом большинство ИП, скорее всего, выберут  упрощенную систему налогообложения (УСН), при которой налог будет рассчитываться не от предполагаемого («вмененного») дохода, а от фактических поступлений. Но зачастую это приводит к повышению налоговой нагрузки. Предложенные ставки налогов на переходный период выглядят адекватными на первый взгляд, считает Павел Сигал, но в сочетании с ростом уплат других платежей увеличивают нагрузку на бизнес.

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