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Новогоднее шоу «ВОЛШЕБНАЯ ЗВЕЗДА ЖЕЛАНИЙ»

Москва, 25.12.2019
С 24 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Концертном зале на Новом Арбате, 36 // Начало: 12.00;15.00;18.00
#PressRelease
  • Новогоднее шоу «ВОЛШЕБНАЯ ЗВЕЗДА ЖЕЛАНИЙ»

предоставлено пресс-службой

Новогоднее шоу «Волшебная звезда желаний» продолжает традицию легендарной московской Елки. Более 20 лет в новогодние каникулы Концертный зал на Новом Арбате 36 открывает двери самым юным зрителям и здесь поселяется сказка. Несколько поколений  москвичей выросло на этих добрых и познавательных новогодних представлениях.

Над постановкой работает режиссерско-постановочная команда «Карнавал-Стиль», которая более 25 лет совместно с актерами московских театров, артистами эстрады и цирка создает высококлассные новогодние программы для детей. 

Новогоднее шоу «Волшебная звезда желаний» – увлекательное путешествие по сказочной России. Вместе с главными героями шоу маленькие зрители отправятся на поиски осколков волшебной звезды, которая из-за вмешательства темных сил, раскололась на пять частей, разлетевшись на тысячи километров друг от друга.

Невероятные приключения в разных уголках России, где дети и их родители  встретятся с Хозяйкой Медной горы, в гостях у Батюшки-Байкала попадут на красочный бал российских рек-красавиц, на Чукотке примут участие в древнем шаманском обряде, а на Крымском побережье погрузятся в глубины Черного моря и отыщут бесценный клад. А чтобы найти последний осколок волшебной звезды, все путешественники вернутся в Москву.  Здесь, на новогоднем представлении, соединив все звездные осколки, зрители вместе загадают самые заветные желания, которые волшебная звезда обязательно исполнит.

          Захватывающая новогодняя история, масштабные декорации и уникальные костюмы покорят сердца не только детей, но и взрослых.

Интерактивное шоу перед каждым спектаклем: в фойе всех гостей  будет ждать  сказочная развлекательно-игровая программа с танцами, конкурсами, цирковыми номерами, популярными мастер-классами и вкусными  новогодними подарками.

Стоимость билетов от 900 – 2600 руб. Подарок 650 руб.

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