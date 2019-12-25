Новогоднее шоу «Волшебная звезда желаний» продолжает традицию легендарной московской Елки. Более 20 лет в новогодние каникулы Концертный зал на Новом Арбате 36 открывает двери самым юным зрителям и здесь поселяется сказка. Несколько поколений москвичей выросло на этих добрых и познавательных новогодних представлениях.

Над постановкой работает режиссерско-постановочная команда «Карнавал-Стиль», которая более 25 лет совместно с актерами московских театров, артистами эстрады и цирка создает высококлассные новогодние программы для детей.

Новогоднее шоу «Волшебная звезда желаний» – увлекательное путешествие по сказочной России. Вместе с главными героями шоу маленькие зрители отправятся на поиски осколков волшебной звезды, которая из-за вмешательства темных сил, раскололась на пять частей, разлетевшись на тысячи километров друг от друга.

Невероятные приключения в разных уголках России, где дети и их родители встретятся с Хозяйкой Медной горы, в гостях у Батюшки-Байкала попадут на красочный бал российских рек-красавиц, на Чукотке примут участие в древнем шаманском обряде, а на Крымском побережье погрузятся в глубины Черного моря и отыщут бесценный клад. А чтобы найти последний осколок волшебной звезды, все путешественники вернутся в Москву. Здесь, на новогоднем представлении, соединив все звездные осколки, зрители вместе загадают самые заветные желания, которые волшебная звезда обязательно исполнит.

Захватывающая новогодняя история, масштабные декорации и уникальные костюмы покорят сердца не только детей, но и взрослых.

Интерактивное шоу перед каждым спектаклем: в фойе всех гостей будет ждать сказочная развлекательно-игровая программа с танцами, конкурсами, цирковыми номерами, популярными мастер-классами и вкусными новогодними подарками.

Стоимость билетов от 900 – 2600 руб. Подарок 650 руб.